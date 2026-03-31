Policija oduzela zastave takozvane "Armije BiH"

ATV
31.03.2026 19:57

Полиција одузела заставе такозване "Армије БиХ"

U Jezeru je danas policija oduzela zastave takozvane "Armije BiH", koje su bile istaknute na vozilima.

Kako navode iz PU Mrkonjić Grad, licima koja su upravljala tim vozilima su uručeni prekršajni nalozi.

"Policijski službenici Policijske stanice Jezero danas, 31. marta 2026. godine, prilikom redovne kontrole saobraćaja zaustavili su i kontrolisali tri putnička motorna vozila na kojima su bile jasno istaknute zastave takozvane Armije BiH.

Licima koja su upravljala navedenim vozilima: M.B. i E.H. iz Bihaća i N.K. iz Velike Kladuše uručeni su prekršajni nalozi po članu 8. Zakona o javnom redu i miru, a zastave su uz potvrdu oduzete", navode iz PU Mrkonjić Grad.

Podsjećamo, fudbalska reprezentacija BiH večeras u Zenici, igra protiv Italije, finale baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Utakmica u Zenici počinje u 20.45 minuta.

