Skandal: Juniori BiH odbili da se rukuju sa igračima Izraela

Juniorska reprezentacija BiH odigrala je neriješeno sa Izraelom čime su završili san o Evropskom prvenstvu.

Iako nisu režirali pobjedu, na početku susreta režirali su skandal. Tokom prijateljskog pozdravljanja na meču, igrači Bosne i Hercegovine odbili su da se rukuju sa fudbalerima Izraela.

Skandalozno je to što je riječ o juniorskoj selekciji koja bi trebalo da bude iznad politike i da promoviše sportski duh takmičenja. Ali, kada se već izražavaju politički stavovi, zaboravljaju da bošnjačko rukovodstvo na sve moguće načine pokušava da se dodvori Izraelu i Jevrejima što su i demonstrirali promocijom Sarajevske hagade u Vašingtonu pred jevrejskim udruženjima.

Nije isključeno da bi zbog ovog poteza Sarajevska hagada mogla da završi u Izraelu, kao vid pomirenja zbog "incidenta" sa mladim fudbalerima.