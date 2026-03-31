Logo
Large banner

Skandal: Juniori BiH odbili da se rukuju sa igračima Izraela

Autor:

ATV
31.03.2026 18:29

Komentari:

0
Foto: Printscreen/Facebook

Juniorska reprezentacija BiH odigrala je neriješeno sa Izraelom čime su završili san o Evropskom prvenstvu.

Iako nisu režirali pobjedu, na početku susreta režirali su skandal. Tokom prijateljskog pozdravljanja na meču, igrači Bosne i Hercegovine odbili su da se rukuju sa fudbalerima Izraela.

Skandalozno je to što je riječ o juniorskoj selekciji koja bi trebalo da bude iznad politike i da promoviše sportski duh takmičenja. Ali, kada se već izražavaju politički stavovi, zaboravljaju da bošnjačko rukovodstvo na sve moguće načine pokušava da se dodvori Izraelu i Jevrejima što su i demonstrirali promocijom Sarajevske hagade u Vašingtonu pred jevrejskim udruženjima.

Nije isključeno da bi zbog ovog poteza Sarajevska hagada mogla da završi u Izraelu, kao vid pomirenja zbog "incidenta" sa mladim fudbalerima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bosna i Hercegovina

Izrael

fudbal

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

33

20

26

20

25

20

14

20

09

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner