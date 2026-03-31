Opet kriza u Partizanu: "Kostić prodat da preživimo"

Crno-bijeli su se povodom, kako kažu, najizazovnijeg monitoringa do sada, obratili saopštenjem u kojem su detaljno, otkrivši i brojke, opisali izazove sa kojima su bili suočeni i prijetnji koja im je visila nad glavom od UEFA.

Ugasili su finansijski požar tek prodajom Kostića Milanu za koju su rekli da "nije bila izbor, već egzistencijalna nužnost za opstanak kluba i ispravan potez u datim okolnostima".

Saopštenje prenosimo u potpunosti.

"Riječ je o najizazovnijem monitoringu do sada, imajući u vidu obim dospjelih obaveza, sporova i potraživanja naslijeđenih iz prethodnog perioda. Posebno je važno istaći činjenicu da ovaj postupak nije podrazumijevao samo izmirenje obaveza, već i zahtjev UEFA da godišnji bilans kluba bude najmanje 10% bolji u odnosu na prethodnu godinu.

U ukupnom iznosu, to za FK Partizan znači poboljšanje bilansa od 7,1 miliona evra. Zato transfer Andreja Kostića nije bio izbor, već egzistencijalna nužnost za opstanak kluba i ispravan potez u datim okolnostima. Ni prihod od transfera, iako značajan i u iznosu od 3,5 miliona evra, nije bio dovoljan da se regulišu sve dospele obaveze. Zbog toga se klub obratio državi za pomoć, koja je i ovoga puta pružila podršku u iznosu od 1,2 miliona evra.

Pored toga, klub je bio prinuđen da sprovede dodatne restrikcije na rashodnoj strani budžeta kako bi ostvario neophodan finansijski bilans. Napominjemo da je u ovom monitoring ciklusu klub smanjio dugovanja prema drugim klubovima sa 7.250.628 na 605.000 evra, a obaveze prema profesionalnim sportistima i trenerima sa 13.111.000 na 6.142.000 evra. Takođe, u okviru ovog procesa, igračima i stručnom štabu biće isplaćene dvije zaostale zarade.

FK Partizan nastavlja sa politikom transparentnog poslovanja, čime se javnosti omogućava jasan uvid u poslovanje kluba i ostvarene rezultate finansijskog oporavka. Značaj uspješno završenog procesa monitoringa dodatno je uvećan činjenicom da je klub tokom čitavog postupka bio suočen sa očiglednim opstrukcijama sa različitih strana. Neispunjavanje obaveza u ovom procesu povlačilo bi izuzetno ozbiljne posljedice po klub, uključujući i višegodišnju suspenziju iz evropskih takmičenja. Ostvareni rezultat predstavlja važan korak, ali ne i kraj procesa. FK Partizan nastavlja sa finansijskom konsolidacijom i mjerama koje treba da obezbijede dugoročnu stabilnost kluba, uz stvaranje uslova da se do kraja sezone fokus usmjeri isključivo na sportske rezultate".