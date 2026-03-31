Zeljković ugostio Đokovića, Čeferina i ostale predstavnike UEFA

31.03.2026 16:21

Зељковић угостио Ђоковића, Чеферина и остале представнике УЕФА
Predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković ugostio je danas predsjednika UEFA Aleksandra Čeferina i srpskog tenisera Novaka Đokovića koji će večeras ispratiti utakmicu baraža za Svjetsko prvenstvo između BiH i Italije.

"Uvijek je zadovoljstvo ugostiti prijatelje fudbala, a posebno predsjednika UEFA-e Aleksandera Čeferina, koji je večeras u Zenici kako bi ispratio finalnu utakmicu baraža za Svjetsko prvenstvo. Tokom dana smo imali priliku da u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi razgovaramo o brojnim temama važnim za razvoj fudbala, kako u našoj zemlji, tako i na evropskom nivou. Posebno mi je drago što su ovom susretu prisustvovali i zamjenici generalnog sekretara UEFA-e Zoran Laković i Đorđo Marketi, predsjednik Fudbalskog saveza Italije Gabriele Gravina, kao i Novak Đoković, jedan od najvećih sportista svih vremena", napisao je Zeljković.

On ističe da ovakvi susreti potvrđuju da je bh. fudbal sve više prepoznat i cijenjen, te daju dodatni motiv da nastave raditi još jače i posvećenije u periodu koji dolazi.

Reprezentacija BiH večeras od 20:45 igra utakmicu baraža za Svjetsko prvenstvo protiv Italije na Bilinom polju u Zenici.

BiH Italija

Vico Zeljković

Đoković u Zenici

Aleksandar Čeferin

Pročitajte više

У бањалучком насељу Старчевица клизиште је запријетило домаћинствима

Banja Luka

U banjalučkom naselju Starčevica klizište zaprijetilo domaćinstvima

1 h

0
Идентификовани нападачи на хрватског конзула у Бањалуци

Republika Srpska

Identifikovani napadači na hrvatskog konzula u Banjaluci

1 h

2
Инспекција удара по трговцима: Изречене драконске казне!

Republika Srpska

Inspekcija udara po trgovcima: Izrečene drakonske kazne!

1 h

0
Трамп ударио "савезнике": Хоћете нафту? Идите до мореуза и узмите је

Svijet

Tramp udario "saveznike": Hoćete naftu? Idite do moreuza i uzmite je

1 h

0

Više iz rubrike

Фудбалери БиХ против Италије за пласман на Мундијал

Fudbal

Fudbaleri BiH protiv Italije za plasman na Mundijal

2 h

0
Кристијано Роналдо

Fudbal

Šta je s Ronaldom? Martinez otkrio pravo stanje

4 h

0
Анћелоти отписао БиХ

Fudbal

Anćeloti otpisao BiH

18 h

0
Новак Ђоковић стиже у Зеницу на утакмицу БиХ - Италија

Fudbal

Novak Đoković stiže u Zenicu na utakmicu BiH - Italija

1 d

7

