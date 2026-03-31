Zeljković ugostio Đokovića, Čeferina i ostale predstavnike UEFA

Predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković ugostio je danas predsjednika UEFA Aleksandra Čeferina i srpskog tenisera Novaka Đokovića koji će večeras ispratiti utakmicu baraža za Svjetsko prvenstvo između BiH i Italije.

"Uvijek je zadovoljstvo ugostiti prijatelje fudbala, a posebno predsjednika UEFA-e Aleksandera Čeferina, koji je večeras u Zenici kako bi ispratio finalnu utakmicu baraža za Svjetsko prvenstvo. Tokom dana smo imali priliku da u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi razgovaramo o brojnim temama važnim za razvoj fudbala, kako u našoj zemlji, tako i na evropskom nivou. Posebno mi je drago što su ovom susretu prisustvovali i zamjenici generalnog sekretara UEFA-e Zoran Laković i Đorđo Marketi, predsjednik Fudbalskog saveza Italije Gabriele Gravina, kao i Novak Đoković, jedan od najvećih sportista svih vremena", napisao je Zeljković.

On ističe da ovakvi susreti potvrđuju da je bh. fudbal sve više prepoznat i cijenjen, te daju dodatni motiv da nastave raditi još jače i posvećenije u periodu koji dolazi.

Reprezentacija BiH večeras od 20:45 igra utakmicu baraža za Svjetsko prvenstvo protiv Italije na Bilinom polju u Zenici.