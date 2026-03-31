Odšteta zbog nevremena? Nemate uvijek pravo, ovo je ključno

Ukoliko dođe do oštećenja pokretne ili nepokretne imovine usljed nevremena imate pravo da tražite odštetu. Međutim, nećete je uvijek dobiti.

Nedavno je u Parku Mladen Stojanović drvo palo na automobil i na osobu. Mogu li oštećeni tražiti odštetu, objašnjava za ATV advokat Miloš Paleksić.

"Što se tiče konkretno te situacije, mogu vam reći da je to osnov za naknadu štete. Svaka javna površina podliježe određenim odgovornostima u smislu ko je upravljač tih javnih površina. Kada govorimo o parku Mladen Stojanović, znamo da se o njemu brine grad Banjaluka i njihovi partneri zaduženi za košenje, sječu grana i slično. Objektivna odgovornost je na gradu Banjaluka povodom naknada štete koje se dešavaju na taj način. Da li padom grana ili drveta. Sva šteta koja nastane i proizađe iz toga, odgovoran je grad Banjaluka, odnosno upravljač javne površine", kaže Paleksić.

Međutim, on podsjeća i da se upravljač može isključiti odgovornosti ako se šteta dogodi usljed više sile koja se nije mogla predvidjeti ili izbjeći.

"Sudska praksa je bila šarolika do proteklih godina. Imali smo situacije da su nam tužbe za naknadu štete odbijane jer je RHMZ izdao upozorenje na jako nevrijeme. Viša sila jeste vremenska nepogoda i to niko ne može da predvidi niti da takvu buduću štetu otkloni. Sud je tu zauzeo jasan stav da sva treća lica koja nisu bila upoznata sa tom činjenicom, nemaju pravo za nadoknadu štete. Dok u situacijama kada nije bilo takve vrste najave putem RHMZ ili medija, ljudi imaju pravo za naknadu štete", kaže