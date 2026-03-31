Pronađene dvije žene koje su nestale u BiH

Sedam dana nakon što su nestale, dvije žene iz Slovenije i Hrvatske pronađene su žive i zdrave u jednoj vikendici na Zelengori, saopštila je danas Policijska uprava Foča.

Njihov nestanak policiji je juče oko 13.00 časova prijavila njihova rodbina iz Travnika, a pronađene su sinoć oko 22.30 časova.

Državljanke Slovenije i Hrvatske putovale su za Crnu Goru, a krećući se obilaznicom Kalinovik-Miljevina, na putu Sarajevo-Foča, navigacija ih je pogrešno usmjerila preko Zelengore, što je već četvrti takav slučaj otkako je obustavljen saobraćaj kroz kanjon Bistrice.

Prije nestanka posljednji put su viđene 23. marta u 13.20 časova u mjestu Dobro Polje, kako se svojim vozilom "dačija daster" kreću prema Kalinoviku, kada im se izgubio svaki trag.

Nakon prijave nestanka, uslijedila je pretraga nepristupačnog terena prekrivenog velikim snijegom, da bi bile pronađene istog dana oko 22.30 časova.

- Poznavanjem našeg terena i puteva, došli smo do zaključka da su mogle samo otići na planinu Zelengoru, da su pogriješile put za Foču - priča Luka Jovanović, jedan od policajaca koji su učestvovali u potrazi.

Policija je zatražila i od opštine dobila grtalicu, kojom se nakon više od četiri sata borbe sa visokim snijegom probila do vikendica na Zelengori.

- Sa ekipom koja je čistila snijeg i nekoliko ljudi koji su došli u pomoć zbog drveća koje je padalo po putu, ugledali smo vozilo "dačija daster" slovenačke registracije i prateći tragove u snijegu došli smo do jedne vikendice gdje su se žene sklonile od snijega i smrzavanja. Vratili smo ih u Kalinovik, uzeli njihove podatke, odveli ih do Doma zdravlja na pregled i otišle su kući sinoć oko jedan sat - kaže Jovanović.

Vikendica je udaljena oko 25 kilometara od raskrsnice sa koje su pogrešno skrenule.

Zahvaljujući vlasniku vikendice, dodaje Jovanović, u frižideru je bilo dosta hrane, tako da nisu bile gladne, a imale su i drva da mogu naložiti vatru.

- Sedam dana nije mali vremenski period, to je velika nadmorska visina, često pada snijeg i mislile su da će morati ostati još bar 15 dana. Prošle sedmice nije padao snijeg, mogle su proći do vikendica, a onda je pao snijeg. Nije bilo signala, nisu se mogle nikome javiti - dodaje on.

Direktor Šumskog gazdinstva "Zelengora" Dragomir Višnjevac, koji je učestvovao u potrazi, ispričao je Srni da su žene plakale od sreće kada su ih pronašli.

Vlasniku vikendice, koja im je poslužila kao spasonosno utočište, ostavile su, navodi Višnjevac, pismo zahvalnosti i svoje brojeve telefona da se čuju, poručivši da će ga zvati kod sebe na more, s obzirom da je jedna od žena iz okoline Šibenika.

Iz Policijske uprave Foča saopšteno je da je, otkako je 4. februara obustavljen saobraćaj na dionici puta Dobro Polje-Miljevina, ovo već četvrti put da je policija iz Kalinovika pronašla lica koja su se izgubila na području Zelengore, kada su putovala alternativnim putem Dobro Polje-Kalinovik-Miljevina.

Obilaznica je dobro obilježena saobraćajnim znacima, ali vozači pogriješe prateći navigaciju koja ih usmjerava najbližim pravcem, a to je put preko Zelengore prema Čemernu i Gacku.

- Ljudi kada prate navigaciju pogriješe i pošto izgube signal ne mogu da se vrate, put je loš, pogotovo dok je snijeg i jednostavno ostanu zaglavljeni. Kada za određeno vrijeme ne dođu, onda članovi porodice zovu policijsku stanicu Kalinovik da prijave nestanak - kaže Jovanović.

Do greške dolazi na raskrsnici prema selu Jelašca, kroz koja vodi put na Zelengoru. Na toj raskrsnici stoji znak koji pokazuje smjer prema Foči i Miljevini i potrebno je pridržavati se tog znaka.