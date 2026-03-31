Hercegovinu će pogoditi najjača bura ove godine

31.03.2026 16:37

Облачно вријеме и олуја
Hercegovinu u narednim danima očekuje izražena promjena vremena uz osjetan pad temperatura i jačanje bure koja bi, prema prognozama, mogla biti među najjačima ove godine.

Za Hercegovina.info detaljnu prognozu dao je mladi meteorolog Ilija Sušac, čije su najave i ranije bile precizne.

Prema njegovim riječima, vremenske prilike uslovljene su snažnim sinoptičkim sistemima nad Evropom.

„Azorska anticiklona na zapadu s pritiskom vazduha u središtu od oko 1035 hPa će po svojoj sjeveroistočnoj periferiji omogućiti novi prodor hladnijeg vazduha po visini, odnosno hladni front sa sjevera i sjeverozapada Evrope, čije se spuštanje prema našem dijelu regiona predviđa danas naveče i u noći na utorak“, pojašnjava.

market-prodavnica-trgovina

Republika Srpska

Inspekcija udara po trgovcima: Izrečene drakonske kazne!

Dodaje kako će takva situacija podstaći ciklonalnu aktivnost u južnijem dijelu Sredozemlja.

„To će potencirati novu ciklonalnu aktivnost, ali ovoga puta u južnijem dijelu Sredozemlja uz paralelno podizanje još jednog ciklonalnog centra s područja sjevera Afrike, što će pojedinim dijelovima Italije i Grčke donijeti jako proljetno nevrijeme“, navodi.

Naglo naoblačenje i pad temperature

Na području Hercegovine već danas poslijepodne očekuje se postepeno povećanje oblačnosti, dok će tokom noći uslijediti naglo naoblačenje.

„U takvoj sinoptičkoj situaciji na našem području postepen porast oblačnosti očekuje se već u kasnim poslijepodnevnim časovima, a naročito naglo naoblačenje u noći, koje će tokom sutrašnjeg dana donijeti malo kiše, uglavnom slabog do rijeđe umjerenog intenziteta“, kaže za Hercegovina.info Ilija Sušac, koji vodi i uređuje stranicu „Hercegovina meteo“.

Најновија вијест

Društvo

Pronađene dvije žene koje su nestale u BiH

Dodaje kako će obilnije padavine biti uglavnom nad otvorenim morem, dok se u višim predjelima očekuje i snijeg.

„U područjima iznad 700 ili 800 metara nadmorske visine padavine će biti većinom u obliku susnježice i snijega uz blagi porast visine snježnog pokrivača“, ističe.

Jutarnje temperature kretaće se između -1 i 8 stepeni, dok će dnevne biti od 2 do 11 stepeni, što je osjetno ispod prosjeka za kraj marta.

Vrhunac bure u srijedu naveče

Ključni meteorološki fenomen biće bura koja će postepeno jačati.

„Tokom dana razlika u pritisku između ciklone na jugu Italije i Azorske anticiklone na zapadu Evrope biće sve veća, pa će posljedično jačati treća martovska bura, koja će biti umjereno jaka do jaka, ponegdje s olujnim udarima, naročito pred kraj dana“, upozorava Sušac.

илу-веш машина-машина за прање веша

Savjeti

Pomoću ovog trika provjerite kvalitet deterdženta za veš

Vrhunac se očekuje u srijedu naveče i tokom noći na četvrtak.

„Ona će još jačati u srijedu zbog daljeg produbljivanja ciklone na jugu, a najjači udari prognoziraju se u srijedu naveče te u noći na četvrtak kada će često biti olujna, ponegdje, ali vrlo rijetko s mogućim orkanskim udarima“, navodi.

Iako su ranije prognoze ukazivale na još ekstremnije uslove, situacija je u međuvremenu ublažena.

„Trenutne prognoze su ublažene u odnosu na prethodne jer je došlo do povećanja pritiska unutar same ciklone. Minimalni pritisak sada se procjenjuje na oko 990 hPa, dok su ranije prognoze davale oko 975 hPa“, objašnjava.

Moguća šteta, ali bez većih posljedica

Uprkos ublaženim prognozama, Sušac upozorava na moguće lokalne štete.

„Vrlo je moguće da će jači udari iščupati poneko, naročito starije stablo, ili odlomiti granje te raznositi sitnije predmete“, kaže.

Тротинет.webp

Banja Luka

Slika Banjaluke danas: Bin Bin završio u grmlju

Ipak, dodaje kako se najjači udari očekuju u večernjim i noćnim časovima, što smanjuje rizik za stanovništvo.

„Pošto se najjači udari očekuju krajem dana i u noći kada se većina stanovništva nalazi u svojim domovima, većih problema ne bi trebalo biti, ali svakako se poziva na oprez“, ističe.

Stabilizacija tek za vikend

Slabljenje bure očekuje se tokom četvrtka, ali će vjetar ostati pojačan sve do subote.

„Njeno postepeno slabljenje predviđa se tokom četvrtka, ali neće potpuno oslabiti sve do subote, do kada će biti umjereno jaka do jaka, rijetko s ponekim olujnim udarima, uglavnom u brdsko-planinskim područjima“, kaže Sušac.

Vrijeme će i dalje biti promjenljivo uz oblake i povremene slabe padavine, a temperature će ostati ispod prosjeka.

„Jutarnje temperature biće od 0 do 9 stepeni, a dnevne između 6 i 15 stepeni“, dodaje.

Pravo proljetno vrijeme, uz sunce i temperature iznad 20 stepeni, očekuje se tek od nedjelje.

„Na vedre, sunčane i tople proljetne dane možemo računati tek od vikenda kada će se anticiklonalno polje proširiti nad veći dio Evrope“, zaključuje Sušac.

Dobra vijest je da je, prema trenutnim prognozama, mogućnost mraza u nižim krajevima minimalna.

Pročitajte više

Опет криза у Партизану: "Костић продат да преживимо"

Fudbal

Opet kriza u Partizanu: "Kostić prodat da preživimo"

49 min

0
Зељковић угостио Ђоковића, Чеферина и остале представнике УЕФА

Fudbal

Zeljković ugostio Đokovića, Čeferina i ostale predstavnike UEFA

52 min

2
У бањалучком насељу Старчевица клизиште је запријетило домаћинствима

Banja Luka

U banjalučkom naselju Starčevica klizište zaprijetilo domaćinstvima

1 h

0
Идентификовани нападачи на хрватског конзула у Бањалуци

Republika Srpska

Identifikovani napadači na hrvatskog konzula u Banjaluci

1 h

2

Više iz rubrike

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Društvo

Pronađene dvije žene koje su nestale u BiH

2 h

0
Fond PIO Republike Srpske

Društvo

Oglasio se fond PIO, evo kome se prekida isplata penzija

2 h

0
Револуција у лијечењу можданог удара у УКЦ-у Српске

Društvo

Revolucija u liječenju moždanog udara u UKC-u Srpske

3 h

0
Издато наранџасто упозорење због вјетра

Društvo

Izdato narandžasto upozorenje zbog vjetra

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

12

Rim objasnio odluku: Zašto su SAD dobile "crveno svjetlo"

17

03

Ko je žena koja je naslijedila OnlyFans

16

59

SDA-ov načelnik Kaknja Mirnes Bajtarević pobijedio na javnom pozivu opštine koju on vodi

16

44

Da li se sjećate Zumbul-age iz "Sulejmana Veličanstvenog"? Danas je neprepoznatljiv

16

37

Hercegovinu će pogoditi najjača bura ove godine

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner