Penali na Bilinom polju: Ko će na Mundijal?

Fudbalska reprezentacija BiH večeras u Zenici, igra protiv Italije, finale baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo.

120' Kraj. Nakon 120 minuta na Bilinom polju nije bilo pobjednika, pa će putnika za Mundijal odlučiti penali.

105' - Velika šansa za Italiju. Nakon jednog ubačaja, Esposito je bio najviši i glavom šutirao, ali Vasilj nevjerovatnom odbranom brani svoj gol.

103' - Čini se Turpin oprostio crveni karton Muharemoviću. Sam je išao Esposito ka golu Vasilja, a Muharemović ga je srušio s leđa iako nije bio posljednji igrač. Tonali je šutirao slobodnjak, ali nije prebacio živi zid.

90' Nakon regularnih 90, rezultat je 1:1, pa ćemo gledati dodatnih 30 minuta.

79' - Tabaković je pogodio za 1:!.

72' - Kakva šansa za BiH. Lijepo su kombinovali Bajraktarević, lopta dolazi do Tahirovića, koji odlično šutira, ali ponovo maestralno brani Donaruma.

60' - Kakva šansa za Italiju! Bašić je pogriješio u pasu, Kin sam izašao na Vasilja, ali je šutirao preko gola.

47' Odmah na startu opasna situacija pred golom Donarume. Memić je ubacio, a Demirović za malo zakasnio na njegov ubačaj.

46' Počelo je drugo poluvrijeme na Bilinom Polju.

45' Nakon prvih 45 minuta, Italija vodi sa 1:0 i ima igrača manja.

42' - Direktan crveni karton za Italiju dobio je Bastoni.

24' - Nova dobra prilika za domaće. Ponovo je Bajraktarević ubacio, a sam u petercu bio Katić, međutim njegov udarac glavom ponovo brani Donaruma.

20' - Dobra šansa za BiH. Ubacio je Bajraktarević iz kornera, lopta se odbila do Šunjića, koji topovski šutira, međutim sa dosta poteškoća brani Donaruma.

14' - GOL Vodi Italija. Katastrofalno je pogriješio Nikola Vasilj, koji je loše izbacio loptu, koja dolazi do Barele, a veznjak Intera sjajno upošljava Kina za vodstvo Italije.

1' Počeo je meč u Zenici

Selektor fudbalske reprezentacije BiH Sergej Barbarez je odredio 11 igrača koji će početi večerašnju utakmicu s Italijom.

U susretu na stadionu Bilino Polje u dresu BiH će nastupiti: Nikola Vasilj, Sead Kolašinac, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Amar Dedić, Ivan Bašić, Ivan Šunjić, Esmir Bajraktarević, Amar Memić, Ermedin Demirović i kapiten Edin Džeko.

Barbarez je u odnosu na polufinalnu utakmicu baraža protiv Velsa napravio jednu izmjenu - umjesto Benjamina Tahirovića od prve minute će zaigrati Ivan Bašić.

Italija: Donaruma, Kalfiori, Bastoni, Manćini, Dimarko, Tonali, Lokateli, Barela, Politano, Retegui, Kean.

Utakmica Bosna i Hercegovina - Italija igra se od 20:45 sati na Bilinom Polju.