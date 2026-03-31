Kakvo je stanje na vodotocima u Republici Srpskoj

31.03.2026 20:09

Поплаве у Приједору
Postepeno se normalizuje stanje na vodotocima u Republici Srpskoj. Zabilježeno je opadanje vodostaja i postepeno smirivanje bujičnih tokova, saopšteno je iz Javne ustanove "Vode Srpske".

U opadanju su vodostaji rijeka Una, Sana, Gomjenica, Vrbanja, Vrbas, Ukrina, Usora, Bosna i ostali vodotokovi, osim Drine u donjem toku i rijeke Save, gdje je zabilježen blagi rast zbog dotoka vode iz pritoka. Naše ekipe su bile na terenu

Stanje u Prijedoru u protekla 24 časa je povoljnije. Porast vodostaja nije alarmantan, uvjeravaju iz Odsjeka za civilnu zaštitu u tom gradu.

Vodostaj rijeke Sane u Sanskom Mostu i Ključu oscilira dva centimetra. Centralni štab je i dalje u zasjedanju. Prate se sva dešavanja na terenu.

"I dalje je dalekovod Lisina i Ljubija nije u funkciji, redovno snabdijevanje vode, i kada je u pitanju vodostaj rijeke Sane on je trenutno 250 cm, a vodostaj rijeke Gomjenice 308 cm", rekao je Miroslav Krneta, šef Odsjeka za civilnu zaštitu Grada Prijedora

U Banjaluci je u 20 mjesnih zajednica i dalje na snazi vanredna situacija. Problema je i danas bilo na Manjači. Obilan i mokar snijeg zadao je ozbiljne muke, iako teška mehanizacija radi na čišćenju.

Nakon obilnih padavina i topljenja snijega, u gradu na Vrbasu su aktivirana i klizišta. Iz Civilne zaštite kažu da čekaju prestanak padavina kako bi mogli preduzeti dodatne korake u sanaciji i procjeni klizišta. Vanredna situacija je, kako kažu, uvedena da bi mogli nesmetano raspolagati svim sredstvima.

"Ono što bih ja posebno naglasio je pojava više klizišta u Banjaluci, mi imamo sad za sada prijavljeno klizište u Koste Jarića na saobraćajnici gdje je izašao građevinski inspektor i vještak, utvrdili su da nema opasnosti za stanovništvo i da se čeka prestanak padavina, da se teren osuši da bi se moglo utvrditi pravilno evidentiranje", rekao je Dragan Babić, šef Odsjeka za poslove civilne zaštite.

Stanje u Bijeljini je stabilno. Vodostaj rijeke Save je u porastu, ali i dalje ispod kote redovne odbrane od poplava. Vodostaj Drine stagnira i znatno je ispod kritičnih tačaka, dok su svi manji vodotokovi u opadanju i koritima. Putni pravci su prohodni. Trenutna situacija je i dalje pod konstantnim nadzorom, iako je oprez i dalje neophodan zbog nivoa Save.

