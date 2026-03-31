Sve veći broj nezgoda na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši: Šta je uzrok

31.03.2026
20:45=>21:16

Dvije teške saobraćajne nesreće u samo dva dana, na istom dijelu brze ceste u Banjaluci. Jedna od njih sa tragičnim ishodom - ponovo su otvorile pitanje bezbjednosti na toj dionici. Šta su najčešći uzroci provjerila je i naša ekipa.

Jedna osoba izgubila je život u saobraćajnoj nesreći. 24 časa poslije, automobil je sletio s puta, i udario u zaštitnu ogradu.

Ovo su slike od proteklog vikenda na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši. Najčešći uzroci ovakvih nesreća su nepropisna i neprilagođena brzina, ali i nepovoljni uslovi na putu.

"Trebalo bi vidjeti i geometriju puta i vidjeti da li se zadržava negdje voda na tom putu da li je odvodnja dobra, naravno upravljač puta bi trebao uočiti te nebezbjedne dijelove puta gdje se zadržava voda, nije dobra odvodnja, i onda odreagovati, da li su slivnice začepljene, da li iz nekih drugih razloga", kaže Milija Radović, zamjenik direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

Pri brzini od 80 km na čas samo je 50% gume u kontaktu sa kolovozom, a pri većoj brzini veza između pneumatika i kolovoza uopšte ne postoji, upozoravaju nadležni. Dovoljan je manji poremećaj pri kretanju vozila da dođe destabilizacije i gubitka upravljivosti. Poruka iz policijskih stanica je jasna – smanjite brzinu.

"Mi kao i uvijek apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da se prvenstveno pridržavaju saobraćajnih propisa, da poštuju ograničenja brzine kretanja vozila na datim dionicama, uslove puta, atmosferske prilike i ostale faktore koji mogu doprinijeti nastanku saobraćajne nezgode", kaže Boško Savić, zamjenik komandira u Policijskoj stanici za bezbjednost saobraćaja Banjaluka.

Pored ponašanja vozača, stručnjaci ukazuju i na značaj stanja infrastrukture. Dobra odvodnja, jasna signalizacija i redovno održavanje kolovoza mogu značajno smanjiti rizik, posebno na brzim cestama gdje se saobraćaj odvija većim intenzitetom.

I dok statistika bilježi zabrinjavajući porast broja saobraćajnih nesreća, jasno je da odgovornost ne može da se traži samo na jednoj adresi. Neophodni su bezbjedniji putevi i pojačane kontrole. Ipak, presudan faktor ostaju sami vozači, jer upravo od njihove pažnje zavisi da li će se vožnja završiti bez posljedica.

