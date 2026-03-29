Oglasila se banjalučka policija o udesu o brzom putu

U saobraćajnoj nezgodi koja se u nedjelju, 29. marta, dogodila na brzom putu Banjaluka - Laktaši nije bilo povrijeđenih, potvrđeno je za ATV.

Kako nam je rečeno u Policijskoj upravi Banjaluka, u pitanju je udes sa materijalnom štetom.

"Danas oko 16 časova u mjestu Novakovići na putu rezervisanom sa saobraćaj motornih vozila dogodila se saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom u kojoj je učestvovalo jedno putničko vozilo", rečeno je za ATV u PU Banjaluka.

Dodaje se da su policijski službenici izvršili uviđaj na mjestu nezgode.

Na istom mjestu kao i tragična nesreća

Podsjećamo, do udesa je došlo skoro na istom mjestu gdje je u subotu mladić iz Banjaluke izgubio život.

Kako su ranije javili vozači sa mjesta događaja, jedan automobil se zabio u zaštitnu ogradu pored ceste.

U jučerašnjoj nesreći život je izgubio S.B. (28) iz Banjaluke.

"Na magistralnom putnom pravcu Banja Luka – Laktaši, u mjestu Novakovići, juče se dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno nastradala", potvrđeno je iz OJT Banjaluka.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banjaluka.