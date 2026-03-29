Poznato čije tijelo je pronađeno u zgradi u kojoj se nalazi i vrtić

Kako je ATV prvi pisao, građani su prijavili nestanak muškarca.

U cijeli slučaj ubrzo se uključio i načelnik opštine Petrovac- Drinić Drago Kovačević.

"Nakon informacije da je u stanu pronađeno tijelo, obaveza je da ga pregleda mrtvozornik. Međutim, naš mrtvozornik je na godišnjem odmoru van BiH, pa smo se obratili drugoj opštini odnosno Mrkonjić Gradu, ali kako ni oni nisu bili u mogućnosti da ga pošalju morali smo tražiti dalje. Obavio sam više poziva i na kraju smo uspjeli naći mrtvozornika u opštini Ribnik koji je došao i pregledao tijelo", ispričao je Kovačević, prenosi "Srpska info".

Na pitanje zašto se načelnik opštine angažuje oko traženja mrtvozornika, a ne nadležno tužilaštvo ili policija, Kovačević je odgovorio da je u pitanju zgrada u kojoj je inače smješten vrtić, pa da se nije željelo čekati ponedjeljak, odnosno radni dan.

Dodaje kako se prema preliminarnim informacijama radilo o prirodnoj smrti, ali će tačne okolnosti biti utvrđene nakon istrage.

Navodi kako je Mirko M. imao povredu na glavi, nastalu najvjerovatnije od pada, kako se izjasnio mrtvozornik, ali će ipak tačne okolnosti cijelog slučaja biti utvrđene nakon istrage.

Kovačević je dodao i kako je opština Drinić na sebe preuzela troškove sahrane Mirka M. obzirom da se radi o čovjeku koji je živio sam, bez članova bliže porodice.