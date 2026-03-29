Banjalučanin poginuo u saobraćajnoj nesreći, oglasilo se OJT

29.03.2026
S.B. (28) iz Banjaluke poginuo je juče prilikom sletanja audijem na brzoj cesti Banjaluka – Laktaši.
"Na magistralnom putnom pravcu Banja Luka – Laktaši, u mjestu Novakovići, juče se dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno nastradala", potvrđeno je iz OJT Banjaluka.
Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banja Luka.
Jedna osoba poginula na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši
"Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja, na utvrđivanju svih okolnosti saobraćajne nezgoda a naložena je i obdukcija tijela smrtno nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu RS", navode iz OJT Banjaluka.
Nesreća se dogodila juče oko 16.57.časova
