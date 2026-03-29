U slijetanju automobila u Laktašima jutros su povrijeđeni vozač K.A. (29) iz Prijedora i K.K. (18) iz Laktaša, koja je bila suvozač.

Saobraćajna nezgoda se dogodila oko 4:30 časova kada je BMW, kojim je upravljao K.A., sletio sa kolovoza.

"Prilikom saobraćajne nezgode, vozač K.A. i suvozač u pomenutom vozilu, lice K.K., zadobili su tjelesne povrede. Povrijeđenim licima je pružena ljekarska pomoć i oni su smješteni u Univerzitetski klinički centar RS", navode iz OJT Banjaluka.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Laktaši.

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere, kao i vještačenja, na utvrđivanju svih okolnosti pomenute saobraćajne nezgode.