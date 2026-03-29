Požar u Banjaluci, vatrogasci spasili stanara iz kuće

Foto: Vatrogasna brigada Banjaluka

U požaru kuće u Banjaluci povrijeđen je stanar, kojeg su juče spasili pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka.

Požar je izbio u 4:04 časova u ulici Carice Milice. "Na intervenciji je učestvovalo 14 vatrogasaca i šest vozila. Jedan stanar je povrijeđen i spašen pomoću vatrogasno-spasilačke platforme", naveli su vatrogasci na svojoj Fejsbuk stranici.

