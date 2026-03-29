Novi udes na mjestu gdje je juče stradao mladić iz Banjaluke

Na dijelu brzog puta Banjaluka-Laktaši u poslijepodnevnim satima u nedjelju, 29. marta, dogodila se nova saobraćajna nesreća.

Do udesa je došlo skoro na istom mjestu gdje je u subotu mladić iz Banjaluke izgubio život.

Kako javljaju vozači sa mjesta događaja, jedan automobil se zabio u zaštitnu ogradu pored ceste.

Za sada nema informacija da li je neko u ovoj nesreći povrijeđen.

Juče tragedija

Podsjećamo, S.B. (28) iz Banjaluke poginuo je juče prilikom slijetanja audijem na brzom putu Banjaluka – Laktaši.

"Na magistralnom putnom pravcu Banja Luka – Laktaši, u mjestu Novakovići, juče se dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno nastradala", potvrđeno je iz OJT Banjaluka.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banjaluka.