Novi udes na mjestu gdje je juče stradao mladić iz Banjaluke

Autor:

Stevan Lulić

29.03.2026

17:10

Komentari: 4

4
Нови удес на брзом путу
Foto: Viber

Na dijelu brzog puta Banjaluka-Laktaši u poslijepodnevnim satima u nedjelju, 29. marta, dogodila se nova saobraćajna nesreća.

Do udesa je došlo skoro na istom mjestu gdje je u subotu mladić iz Banjaluke izgubio život.

Аца Лукас

Scena

Policija privela Acu Lukasa

Kako javljaju vozači sa mjesta događaja, jedan automobil se zabio u zaštitnu ogradu pored ceste.

Za sada nema informacija da li je neko u ovoj nesreći povrijeđen.

Juče tragedija

Podsjećamo, S.B. (28) iz Banjaluke poginuo je juče prilikom slijetanja audijem na brzom putu Banjaluka – Laktaši.

"Na magistralnom putnom pravcu Banja Luka – Laktaši, u mjestu Novakovići, juče se dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno nastradala", potvrđeno je iz OJT Banjaluka.

policija rs 5

Hronika

Poznato čije tijelo je pronađeno u zgradi u kojoj se nalazi i vrtić

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banjaluka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Više iz rubrike

Познато чије тијело је пронађено у згради у којој се налази и вртић

Hronika

Poznato čije tijelo je pronađeno u zgradi u kojoj se nalazi i vrtić

3 h

0
Ужас у Српској: У згради у којој се налази и вртић пронађено тијело

Hronika

Užas u Srpskoj: U zgradi u kojoj se nalazi i vrtić pronađeno tijelo

4 h

1
Пожар у стану у Бањалуци, ватрогасци спасили станара

Hronika

Požar u Banjaluci, vatrogasci spasili stanara iz kuće

7 h

0
Младић и д‌јевојка повријеђени у Лакташима, превезени на УКЦ РС

Hronika

Mladić i d‌jevojka povrijeđeni u Laktašima, prevezeni na UKC RS

7 h

0

19

57

Vojska dobila naređenje - širi se rat

19

44

Oglasila se banjalučka policija o udesu o brzom putu

19

40

Kazandžija Ljubo – majstor za ''veseli stroj'' od bakra

19

31

Mladi između diplome i zaposlenja

19

27

Sve češći povratak penzionera na tržište rada

