Poljupcima do čeličnog imuniteta: Ljubljenje drastično popravlja zdravlje crijeva

01.04.2026 07:36

Пољупцима до челичног имунитета: Љубљење драстично поправља здравље цријева
Foto: Arina Krasnikova/Pexels

Bliski odnosi i zajednički život mogu imati pozitivan uticaj ne samo na emocionalno, već i na fizičko zdravlje. Najnovija istraživanja otkrivaju nevjerovatnu povezanost između nježnosti i digestivnog sistema.

Istraživanje u kojem je učestvovalo 2.000 odraslih osoba pokazalo je da zajednički život sa partnerom donosi mnogo više od same bliskosti. Čak 40 odsto ispitanika osjetilo je jači osjećaj zajedništva, poboljšano raspoloženje i kvalitetniji san otkako dijele dom sa voljenom osobom.

Mikrobiom kao zajednička imovina

Stručnjaci ističu da ljudi sa kojima živimo ne dijele samo naš životni prostor, već i nešto mnogo intimnije – naše mikrobe.

„Ljudi sa kojima živite dijele vaše ritmove, pa čak i zdravlje vaših crijeva. Crijevna mikrobiota veoma je osjetljiva na bliske društvene veze. Ova povećana raznovrsnost bakterija zbog bliskog kontakta pomaže u smanjenju upala crijeva povezanih sa stresom“, objasnila je Midlton, jedna od autorki studije.

Jedan poljubac prenosi 80 miliona bakterija

Istraživanje je pokazalo da prosječan par razmijeni oko pet poljubaca dnevno, a svaki obično traje osam sekundi. Iako možda zvuči nevjerovatno, samo jedan poljubac od 10 sekundi može prenijeti čak 80 miliona bakterija.

Umjesto da bude štetno, ovo je zapravo blagotvorno:

  • Razmijena bakterija pomaže u uspostavljanju zajedničkog oralnog mikrobioma.
  • Oralni mikrobi direktno utiču na ekosisteme u crijevima.
  • Dosljedan nježan dodir i ljubljenje pomažu tijelu da bolje upravlja stresnim reakcijama.

Zajednička večera za bolji metabolizam

Osim fizičke bliskosti, Midlton podstiče parove da što češće zajedno večeraju. Ovaj zajednički ritual pomaže u usklađivanju digestivnih obrazaca i podstiče zdrav metabolizam.

„Bliski kontakt je vitalni dio zdravih veza. Iako su emocionalne koristi nježnosti dobro poznate, sve je više dokaza da fizička bliskost podržava zdravlje na manje očigledne načine“, istakla je voditeljka istraživanja Holi Nil.

Mali, svakodnevni gestovi ljubavi nisu samo ključ za srećnu vezu, već i moćan alat za očuvanje zdravlja cijelog organizma. Sljedeći put kada poljubite partnera, sjetite se da činite veliku uslugu i svom imunološkom sistemu, prenosi, prenosi Kliks.

Вода ријека

Први април донио све осим шале: Снијег и олујна бура у Српској

Славимо важан празник! Ово никако не смијете да урадите данас

Љубавни пар

Сара се заљубила у АИ бота и открила да могу бити неваљали

Истраживање показало да ли страст са годинама нестаје

Најчешће грешке које младенци праве на дан вјенчања

