Ne krećite na put bez zimske opreme! Kolovozi mokri i klizavi

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su mokri i klizavi, vidljivost je smanjena u kotlinama, a u višim predjelima i preko prevoja ima snijega i poledice.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske napominju vozače da, iako danas prestaje zakonska obaveza korištenja zimskih guma, da se na put ne kreće bez zimske opreme.

Zbog klizišta od jutros je obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Zvornik-Priboj, u mjestu Goduš.

Na dionici magistralnog puta Gornji Jelovac–Prijedor jedan saobraćaj se odvija jednom trakom zbog aktiviranog klizišta.

Normalizovan je saobraćaj na dionici regionalnog puta Kozarac-Mrakovica, dok je na putnom pravcu Podgradci-Mrakovica, zbog obrušenih stabala, saobraćaj i dalje obustavljen.

Završena je sanacija pružnog prelaza i ponovo je uspostavljen saobraćaj na magistralnom putu Šamac-Grebnica.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina rejon Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj će se izvoditi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje-Miljevina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu aktivirano je klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom i reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj Ljeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Zbog miniranja na kamenolomu "Rogoušići" doći će do obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja Ljubogošta u mjestu Rogoušići i na dionici granica Republike Srpske/FBiH Lapišnica-Ljubogošta, u mjestu Han Derventa, svaki radni dan i subotom od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani, a obustavljen je za sve kategorije vozila na dionici Stari Ugljevik-Glavičice.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tona saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.