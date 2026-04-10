Objavljen video rezime Trampove posjete Banjaluci: Potvrđen značaj Srpske

Posjeta Donalda Trampa Mlađeg potvrđuje značaj Republike Srpske na geopolitičkoj mapi, ali i spremnost da se kroz partnerstva grade novi razvojni pravci.

Poručeno je ovo uz video rezimea posjete Donalda Trampa mlađeg Banjaluci u kojem su izvučene ključne poruke sina američkog predsjednika našem narodu.

Istočni Evropljani posljednja nada Evrope

Tokom panel diskusije Tramp Mlađi govorio je o brojnim temama, prije svega ekonomskim, ali i političkim.

U objavljenom videu podsjeća se na njegov osvrt na položaj Evrope na geopolitičkoj sceni danas.

"Istočni Evropljani su posljednja nada Evrope, bez ikakve sumnje. Zdrav razum, prave vrijednosti, obrazovanje. Ljudi u Istočnoj Evropi koji su bili spremni da ustanu i bore se za te vrijednosti, da očuvaju tradiciju koju cijenite i koja je veoma usklađena sa Amerikom, to su ljudi koje treba podržati i tim ljudima treba pomoći", istakao je Tramp.

Izuzetno važan dio njegovog obraćanja odnosio se na samu Republiku Srpsku i njen odnos s Amerikom i Američkim narodom.

"Mislim da Amerikanci mogu mnogo dobiti dolazeći ovdje, provodeći neko vrijeme, razumijevajući pravu radnu etiku. To je jednostavno dio kulture, to još uvijek postoji. Znam da se ovdje može mnogo naučiti i mislim da dolazak ovdje i razumijevanje kako stvarni svijet zaista funkcioniše može biti veoma važno", rekao je Tramp i nastavio:

"Imate dobro obrazovano stanovništvo, imate ljude zainteresovane za tehnologiju, imate radnu snagu i meni to djeluje kao očigledna prilika za povezivanje i stvaranje međusobnih investicija između nacija".

"Naša patriotska obaveza"

Pred sam početak panel diskusije obratio se i organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik na čiji poziv je Tramp Mlađi i došao u Banjaluku.

Dodik je uputio snažne poruke i izrazio uvjerenje u nastavak razvoja dobrih odnosa između Amerike i Republike Srpske.

"Zato naš sastanak nije samo poslovna, diplomatska ili zvanična obaveza, to je patriotska obaveza. Naše patriotske dužnosti su one kojima smo najviše posvećeni jer stvaraju najjače i najtrajnije veze. Uzimajući sve to u obzir, zaključujem: mi smo važni. Naš geopolitički položaj je važan. Mi smo ovdje da ostanemo, uz vašu pomoć i viziju, i uz podršku administracije SAD, ispravno predvođene predsjednikom Donaldom Trampom, želio bih da zaključim riječima našeg poznatog nobelovca Ive Andrića: 'Nije daleko ono što je daleko, nego ono što do srca mosta nema'", poručio je Dodik.

"Dragi prijatelju, gospodine Tramp, od danas vam je srdačno pružena trajna ruka našeg naroda i neraskidiv most prema našoj zemlji i našim srcima", zaključio je Igor Dodik direktno se obraćajući Trampu Mlađem.

