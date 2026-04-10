Stevandić: Radost zbog odlaska Šmita, doveo je BiH do ruba rata

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da se raduje odlasku Kristijana Šmita koji je, kako kaže, doveo BiH na rub rata.

Stevandić je ocijenio da je Republika Srpska porazila Šmita koji je pokušavao da bude sultan tako što donosi zakone.

- Radujem se odlasku Šmita jer se bio ostrvio na /Milorada/ Dodika i na mene. Veliki prelomi desili su se u 2025. godini, ne samo zbog Amerikanaca i sankcija nego i zbog propasti onih koji su htjeli da nas pohapse - izjavio je Stevandić za Glas Srpske.

Na konstataciju da na Šmitovo mjesto, prema nekim najavama, dolazi Karen Pirs specijalni izaslanik Velike Britanije za zapadni Balkan, Stevandić je ocijenio da BiH više ne treba visoki predstavnik već da to treba da preuzme kancelarija EU.

- Mi ne pristupamo visokom predstavniku nego ovoj zajednici. Međutim, EU izgleda gubi dah u svemu tome - istakao je Stevandić i dodao da je EU najveći gubitnik i da se nada da će shvatiti da im balkanske zemlje nisu neprijatelji nego velika pomoć.

Ocijenio je da se ništa neće promijeniti do opštih izbora kada je riječ o blokadi na niovu BiH već da će do toga doći kada FBiH prođe kroz katarzu, kada budu riješene nepotrebne opterećenosti i akcija da napakosti Republici Srpskoj.

Podsjetio je kako Zijad Krnjih maltretira hiljade ljudi na graničnom prelazu, što smatra šovinizom, jer se na to ne bi usudio da je prelaz u FBiH.

Dok god oni šalju takve politike, Stevandić smatra da će BiH nastaviti da se raspada, jer joj se to dešava ugrožavanjem prava srpskog naroda.

O posjeti Donalda Trampa Mlađeg Banjaluci, Stevandić je rekao da je pokazala da je Republika Srpska na svjetskoj mapi destinacija gdje dolaze ljudi koji se razumiju u biznis i politiku.

- Preostalo nam je da zemlje EU navedemo da počnu da nas uvažavaju i da ne biraju stranu u BiH. Tu vodimo aktivnu diplomatiju preko srpskog člana Predsjedništva BiH, Vlade, Narodne skupštine - dodao je Stevandić.