Žena se zakucala u dvije djevojčice na trotinetu: Jedna preminula na putu do bolnice

Autor:ATV
Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na magistralnom putu kod Novog Pazara u kojoj je jedna djevojčica nastradala, dok je druga teško povrijeđena.
Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada su se dvije djevojčice nalazile na električnom trotinetu u koji je udarilo putničko vozilo marke "folksvagen golf" pazarskih registarskih oznaka.
Jedna od djevojčica bila je u izuzetno teškom stanju, te su ljekari donijeli odluku da ona hitno bude transportovana u veću tercijarnu zdravstvenu ustanovu. Ipak, uprkos naporima ljekara, djevojčica je podlegla povredama na putu do bolnice.
Putničkim vozilom upravljala je žena, a okolnosti pod kojima je došlo do nesreće će biti utvrđene nakon policijskog uviđaja.
Za sada nije poznato stanje druge djevojčice, a ona je prevezena u Opštu bolnicu.
Istraga, koja bi trebalo da rasvijetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.
(Informer)
