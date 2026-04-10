Logo
Large banner

Žena se zakucala u dvije djevojčice na trotinetu: Jedna preminula na putu do bolnice

Autor:

ATV
10.04.2026 17:16

Komentari:

0
Ручке од тротинета.
Foto: Pexels

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na magistralnom putu kod Novog Pazara u kojoj je jedna djevojčica nastradala, dok je druga teško povrijeđena.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada su se dvije djevojčice nalazile na električnom trotinetu u koji je udarilo putničko vozilo marke "folksvagen golf" pazarskih registarskih oznaka.

Jedna od djevojčica bila je u izuzetno teškom stanju, te su ljekari donijeli odluku da ona hitno bude transportovana u veću tercijarnu zdravstvenu ustanovu. Ipak, uprkos naporima ljekara, djevojčica je podlegla povredama na putu do bolnice.

Putničkim vozilom upravljala je žena, a okolnosti pod kojima je došlo do nesreće će biti utvrđene nakon policijskog uviđaja.

Za sada nije poznato stanje druge djevojčice, a ona je prevezena u Opštu bolnicu.

Istraga, koja bi trebalo da rasvijetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.

(Informer)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novi Pazar

Saobraćajna nesreća

poginula djevojčica

bolnica

trotinet

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner