Logo
Large banner

Dobro otvorite oči na granici: Zbog jedne greške možete platiti kaznu do 2.000 evra

Autor:

ATV
10.04.2026 16:42

Komentari:

0
Граница
Foto: ATV

Ako planirate putovanje u Hrvatsku, važno je da već na samom prilazu graničnom prelazu obratite pažnju na izbor trake, jer pogrešna procjena više nije bezazlena greška – može vas skupo koštati. Nova pravila, uvedena u okviru evropskog sistema ulaska i izlaska (EES), jasno definišu ko smije da koristi određene kolone, a njihovo kršenje tretira se kao prekršaj.

Prema smjernicama hrvatskog Ministarstva unutrašnjih poslova, trake označene "EU, EGP, CH“ rezervisane su za državljane zemalja Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske, ali i za pojedine državljane trećih zemalja - prije svega članove porodica koji imaju pravo slobodnog kretanja ili putuju u pratnji bliskog srodnika koji je državljanin neke od tih država.

илу-васкршња јаја.webp

Svi ostali putnici, uključujući većinu državljana zemalja koje nisu članice EU, moraju koristiti trake označene kao "Svi pasoši“. To važi kako za one koji podliježu registraciji u EES sistemu, tako i za osobe sa važećim boravišnim dozvolama ili dugoročnim vizama šengenskih zemalja. U periodima pojačanog saobraćaja, policija može otvoriti dodatne trake i usmjeravati vozila kako bi se ubrzao protok.

Kazne za nepoštovanje ovih pravila nisu zanemarljive. Za vozače koji se nađu u pogrešnoj traci predviđena je novčana kazna od 60 evra, dok za odgovorna lica i institucije iznosi mogu dostići nekoliko stotina evra. U slučaju pravnih lica i preduzetnika, kazne idu i do skoro 2.000 evra.

Бањалука

Banja Luka

U praksi, to znači da vas jedan pogrešan izbor kolone na granici može koštati i više od 200.000 dinara, pa je dodatni oprez i te kako preporučljiv. Podsjetimo,od danas, 10. aprila, države članice Evropske unije u potpunosti uvode sistem ulaska i izlaska (EES), čime se prelazi na isključivo digitalnu evidenciju prelazaka spoljnih granica Šengenskog prostora.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

EES Sistem

Granični prelaz

Hrvatska

Gužva na granici

Stanje na graničnim prelazima

Komentari (0)
Large banner

Полиција аутомобил

1 h

0
Градина

1 h

0
Авион Рафал, француски борбени авион

1 h

0
Иконица апликације Воцап на позадини мобилног телефона.

1 h

0

Сутра облачно и топлије него данас

2 h

0
Радници Жељезнице Републике Српске поправљају пругу

2 h

0
Пожарна линија у близини Клобука дуга 5 километара

3 h

0
Granični prelaz Batrovci

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

16

17

07

16

53

16

42

16

26

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner