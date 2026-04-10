Koliko jaja se kuva za Vaskrs: Vjeruje se da jedan broj donosi sreću i blagostanje

Uvijek smo u dilemi koliko jaja ofarbati za Vaskrs prema narodnim običajima. Ne pravite grešku koja tjera sreću iz kuće, jer samo jedna cifra donosi blagostanje i sreću u kuću.

Koliko jaja ofarbati za Vaskrs prema predanju

U pravoslavnim domovima broj jaja uvijek se vezuje za simboliku živih bića i duhovnih zakona.

Banja Luka U subotu obustava saobraćaja u dijelu Banjaluke

Najčešće se savjetuje da se ofarba tačno 33 jaja, što direktno korespondira sa godinama koje je Isus Hrist proveo na zemlji. Ukoliko vam je to previše, pravilo je jasno: broj mora biti neparan.Najsrećniji broj za farbanje je 33, jer simbolizuje Hristove godine. Ako farbate manje, uvijek birajte neparnu cifru – 7, 11 ili 15.

Prvo ofarbano jaje mora biti crveno, ono je čuvarkuća i ne pomjera se iz kuće godinu dana.

Magija neparnog broja i zašto je 33 zlatni standard

U našem narodu parni brojevi su rezervisani za druge prilike, dok neparan broj jaja simbolizuje neprekidni krug života i stalni napredak. Broj 33 se smatra „zlatnim standardom“ jer donosi punu zaštitu domu.

Hronika Sudar više automobila u ovom dijelu BiH: Ima povrijeđenih

Ako se pitate koliko jaja se farba za Vaskrs u manjim porodicama, savetuje se da se držite broja 7 – to je broj dana u nedjelji stvaranja i donosi harmoniju u svakodnevni život.

Najveća greška domaćica – ponavlja se svake godine

Najveći propust nije u tome što vam je jaje puklo tokom kuvanja, već u miješanju čuvarkuće sa ostalim jajima. Česta je scena gdje domaćice ofarbaju punu šerpu crvenih jaja, pa nasumično izaberu jedno koje će postati čuvarkuća. To je pogrešno.

Čuvarkuća se farba potpuno sama, u prvoj, najčistijoj vodi i prvoj boji. Ona se prva vadi i odmah postavlja na posebno mjesto. Sve ostalo je samo hrana, ali čuvarkuća je svetinja.

Region Gulić: NDH će ostati zapamćena samo po genocidu

Iako su danas popularne pastelne nijanse i moderni stikeri, savetuje se da bar polovina vaših jaja bude crvena. Crvena boja je simbol radosti, ali i simbol prolivene krvi koja je donijela spasenje. Bez crvene boje, vaskršnja korpa gubi svoj identitet.

Greška je i farbanje jaja u ranim jutarnjim časovima prije nego što se završi molitveno pravilo ili odlazak u crkvu, ukoliko okolnosti to dozvoljavaju.

Kako pravilno započeti farbanje na Veliki petak

Proces počinje u tišini. Prvo jaje spuštate u vodu uz molitvu za zdravlje ukućana. Tek kada je ono gotovo, prelazite na masovnu proizvodnju za trpezu.

Svijet Srušio se francuski vojni avion

Mnoge žene griješe jer žure da završe posao prije ručka, zaboravljajući da je farbanje jaja čin vjere, a ne kućni podvig. Pravilno rukovanje jajima na ovaj dan postavlja temelj za mirnu i uspješnu godinu.

Postupak sa čuvarkućom od kog zavisi napredak porodice

Kada skinete staru čuvarkuću sa police, nikada je ne bacajte sa ostalim otpacima. Ona se predaje prirodi – zakopava se u vinogradu, voćnjaku ili saksiji.

Time se stara zaštita vraća zemlji, a nova čuvarkuća, koju ste upravo ofarbali kao prvu od onih 33, preuzima ulogu stražara vašeg praga. To je jedini ispravan način da se ispoštuje vaskršnja tradicija.