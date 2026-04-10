Koliko jaja se kuva za Vaskrs: Vjeruje se da jedan broj donosi sreću i blagostanje

10.04.2026 16:26

Васкршња јаја офарбана у црвену боју
Foto: Mugurel Moscaliuc/Pexels

Uvijek smo u dilemi koliko jaja ofarbati za Vaskrs prema narodnim običajima. Ne pravite grešku koja tjera sreću iz kuće, jer samo jedna cifra donosi blagostanje i sreću u kuću.

Koliko jaja ofarbati za Vaskrs prema predanju

U pravoslavnim domovima broj jaja uvijek se vezuje za simboliku živih bića i duhovnih zakona.

Бањалука

Banja Luka

U subotu obustava saobraćaja u dijelu Banjaluke

Najčešće se savjetuje da se ofarba tačno 33 jaja, što direktno korespondira sa godinama koje je Isus Hrist proveo na zemlji. Ukoliko vam je to previše, pravilo je jasno: broj mora biti neparan.Najsrećniji broj za farbanje je 33, jer simbolizuje Hristove godine. Ako farbate manje, uvijek birajte neparnu cifru – 7, 11 ili 15.

Prvo ofarbano jaje mora biti crveno, ono je čuvarkuća i ne pomjera se iz kuće godinu dana.

Magija neparnog broja i zašto je 33 zlatni standard

U našem narodu parni brojevi su rezervisani za druge prilike, dok neparan broj jaja simbolizuje neprekidni krug života i stalni napredak. Broj 33 se smatra „zlatnim standardom“ jer donosi punu zaštitu domu.

Полиција ФБиХ

Hronika

Sudar više automobila u ovom dijelu BiH: Ima povrijeđenih

Ako se pitate koliko jaja se farba za Vaskrs u manjim porodicama, savetuje se da se držite broja 7 – to je broj dana u nedjelji stvaranja i donosi harmoniju u svakodnevni život.

Najveća greška domaćica – ponavlja se svake godine

Najveći propust nije u tome što vam je jaje puklo tokom kuvanja, već u miješanju čuvarkuće sa ostalim jajima. Česta je scena gdje domaćice ofarbaju punu šerpu crvenih jaja, pa nasumično izaberu jedno koje će postati čuvarkuća. To je pogrešno.

Čuvarkuća se farba potpuno sama, u prvoj, najčistijoj vodi i prvoj boji. Ona se prva vadi i odmah postavlja na posebno mjesto. Sve ostalo je samo hrana, ali čuvarkuća je svetinja.

Јасеновац

Region

Gulić: NDH će ostati zapamćena samo po genocidu

Iako su danas popularne pastelne nijanse i moderni stikeri, savetuje se da bar polovina vaših jaja bude crvena. Crvena boja je simbol radosti, ali i simbol prolivene krvi koja je donijela spasenje. Bez crvene boje, vaskršnja korpa gubi svoj identitet.

Greška je i farbanje jaja u ranim jutarnjim časovima prije nego što se završi molitveno pravilo ili odlazak u crkvu, ukoliko okolnosti to dozvoljavaju.

Kako pravilno započeti farbanje na Veliki petak

Proces počinje u tišini. Prvo jaje spuštate u vodu uz molitvu za zdravlje ukućana. Tek kada je ono gotovo, prelazite na masovnu proizvodnju za trpezu.

Авион Рафал

Svijet

Srušio se francuski vojni avion

Mnoge žene griješe jer žure da završe posao prije ručka, zaboravljajući da je farbanje jaja čin vjere, a ne kućni podvig. Pravilno rukovanje jajima na ovaj dan postavlja temelj za mirnu i uspješnu godinu.

Postupak sa čuvarkućom od kog zavisi napredak porodice

Kada skinete staru čuvarkuću sa police, nikada je ne bacajte sa ostalim otpacima. Ona se predaje prirodi – zakopava se u vinogradu, voćnjaku ili saksiji.

Time se stara zaštita vraća zemlji, a nova čuvarkuća, koju ste upravo ofarbali kao prvu od onih 33, preuzima ulogu stražara vašeg praga. To je jedini ispravan način da se ispoštuje vaskršnja tradicija.

Pročitajte više

Иконица апликације Воцап на позадини мобилног телефона.

Nauka i tehnologija

Vocap konačno uvodi fuknciju koju smo svi dugo čekali

1 h

0
Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp objavio uznemirujući snimak: Savjetujem oprez gledaocima

1 h

0
Локва од воде формирана на улици а капи кише падају по њој.

Zanimljivosti

Šta znači ako padne kiša na Veliki petak?

1 h

0
Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.

Srbija

Prištinska inspekcija zatvorila ambulante u srpskim selima na KiM

1 h

0

Više iz rubrike

Васкршња јаја

Savjeti

Nova metoda ukrašavanja: Uz svilenu maramu imaćete najljepša vaskršnja jaja

3 h

0
Јаја

Savjeti

Plava jaja za Vaskrs uz pomoć kupusa: Magija iz kuhinje koju morate da probate

4 h

0
Ево зашто дом у прољетном периоду има многе неугодне мирисе

Savjeti

Evo zašto dom u proljetnom periodu ima mnoge neugodne mirise

8 h

0
Зуби / протеза

Savjeti

Ovo treba da znate: Ove namirnice oštećuju zube više od slatkiša

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

16

Žena se zakucala u dvije djevojčice na trotinetu: Jedna preminula na putu do bolnice

17

07

Muškarac stradao prilikom prevrtanja traktora

16

53

Kina predstavila novo oružje koje ispaljuje do 2.000 metaka u minuti

16

42

Dobro otvorite oči na granici: Zbog jedne greške možete platiti kaznu do 2.000 evra

16

26

Koliko jaja se kuva za Vaskrs: Vjeruje se da jedan broj donosi sreću i blagostanje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner