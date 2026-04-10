Nova metoda ukrašavanja: Uz svilenu maramu imaćete najljepša vaskršnja jaja

10.04.2026 13:40

Васкршња јаја
Foto: pexels/ Pavel Danilyuk

Kada farbate jaja, umjesto mastila ili boja, možete obojiti starom svilenom maramom i uživati u magiji.

Bliži se Vaskrs, a prije toga farbanje najljepših jaja. Svake godine tragamo za najoriginalnijim i prirodnim metodama farbanja, a bićete iznenađeni kako će motivi sa marama i kravata ostaviti divne obrasce na jajima.

Trebaće vam:

– Jaja

– 100% svilena marama ili kravata

– Bijela gaza

– Gumice za vezivanje

– 3 kašike bijelog sirćeta

– Biljno ulje (ovo se koristi na samom kraju za lijep sjaj jaja)

Postupak ukrašavanja

Isijecite svileni materijal i bijelu tkaninu na jednake kvadrate (oko 18 cm), a zatim zamotajte jaja prvo svilom, a zatim bijelom tkaninom. Stavite sva jaja u lonac, dodajte hladnu vodu, te sirće i ostavite da sve vri 15 minuta.

Kada to uradite, izvadite jaja i odmotajte ih kada se ohlade. Bićete iznenađeni obrascima svile koji se nalaze na jajima. Premažite jaja biljnim uljem kada se potpuno ohlade.

Savjeti

Mali savjet: svilene kvadrate koje ste spremili za bojenje jaja, možete koristiti dva do tri puta, prenosi Superzena.b92. Uživajte u ovom kreativnom uradi - sam projektu!

