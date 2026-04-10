Evo zašto dom u proljetnom periodu ima mnoge neugodne mirise

Iako proljeće simbolizuje svježinu, upravo tada mnoge osobe primijete da njihov dom više ne miriše onako kako bi trebao, a stručnjaci su pojasnili zašto najčešće dolazi do pojave neugodnih mirisa.

Jedna od najboljih stvari koje donosi proljeće, uz mnogo sunčeve svjetlosti je mogućnost da otvorite prozore bez straha od hladnoće. U tim slučajevima biste mogli primijetiti kako se u vašem domu počinje širiti ustajali miris.

Stručnjak je za Real Simpl pojasnio šta stoji iza takvih neugodnih mirisa te na koje načine možete dom održati svježim.

"Na širenje mirisa najviše utiču toplina i vlaga. Tokom zime, zbog slabe cirkulacije zraka, neugodni mirisi iz drvenih podova, zidova, tepiha, namještaja i sistema grijanja i ventilacije se zadržavaju u prostoru", kazao je stručnjak za čišćenje Ed Kuinlan.

Poseban problem predstavljaju meke površine. Tepisi i razne tkanine svojim vlaknima zadržavaju čestice i pružaju veliku površinu na kojoj se mirisi lako zadržavaju. Dodatno, perut kućnih ljubimaca, urin i nečistoće unesene izvana mogu potaknuti razvoj bakterija i pojačati neugodne mirise. Iako tokom zime ovi mirisi prolaze neprimijećeno, s dolaskom toplijih dana I češćim provjetravanjem oni postaju izraženiji.

Ljubav i seks Savjeti koji će vam pomoći da zadržite svakog muškarca

To je primjetno u domovima s tamnim i vlažnim prostorima, poput podruma ili teško dostupnih dijelova ispod poda, gdje su uslovi pogodni za razvoj plijesni. Kako biste spriječili stvaranje ovakvih mirisa, preporučuje se usisavanje bar dva puta sedmično, I to usisivačem s mikrofiltracijom.

"Vrećicu zamijenite kada se napuni do najviše dvije trećine kako biste održali optimalnu snagu usisavanja", savjetuje Kuinlan.

Takođe, ovisno o tome koliko se vaš dom koristi, preporučuje se profesionalno čišćenje tepiha jednom godišnje. Brzo uklanjanje nezgoda s kućnim ljubimcima, prolivenih tečnosti i drugih nečistoća sprječava prodiranje mirisa u meke površine.

Bez obzira na godišnje doba, možete primijeniti i njemački način provjetravanja prostora kratkim, ali intenzivnim otvaranjem prozora. Ideja je da se jednom ili dva puta dnevno, na pet do deset minuta širom otvore prozori kako bi svjež zrak brzo cirkulisao i poboljšao kvalitet zraka u prostoru.

Savjeti Uz pomoć prirodnih trikova uklonite tvrdokornu masnoću sa roštilja

"To je odličan način za uklanjanje ustajalog zraka i održavanje svježine tokom cijele godine", tvrdi Kuinlan.

Kada su prozori sedmicama ili mjesecima zatvoreni, zrak u prostoru ne cirkuliše dovoljno, zbog čega mirisi postaju ustajali.

Pročišćivači vazduha mogu pomoći u poboljšanju kvalitete zraka u zatvorenom prostoru i dugoročno doprinijeti svježijem mirisu doma. Kuinlan ističe da je najvažnije redovno održavanje doma, jer je to ključ kako biste proljeće dočekali bez neugodnih, ustajalih mirisa.

(kliks)