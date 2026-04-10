Logo
Large banner

Ruskinja uhapšena u Budvi po Interpolovoj potjernici: Prijeti joj deset godina robije

Autor:

10.04.2026 17:56

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

U Budvi je danas po Interpolovoj potjernici uhapšena četrdesetsedmogodišnja Ruskinja osumnjičena za prevaru korištenjem zvanične pozicije.

Interpol Moskva izdao je potjernicu protiv Ruskinje na osnovu naredbe Regionalnog suda u Stavropolju radi vođenja krivičnog postupka, saopšteno je iz Uprave policije.

илу-беба-13032026

Za krivično djelo za koje je osumnjičena predviđena je kazna zatvora do 10 godina.

"U zakonom propisanom roku ona će biti sprovedena sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici", navodi se u saopštenju.

Брак вјенчање

Ruska državljanka uhapšena je u zajedničkoj akciji službenika Interpola Podgorica i Odjeljenja bezbjednosti Budva.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

Interpolova potjernica

hapšenje

Budva

Ruskinja

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

36

22

30

22

27

22

18

22

15

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner