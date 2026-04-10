Ruskinja uhapšena u Budvi po Interpolovoj potjernici: Prijeti joj deset godina robije

U Budvi je danas po Interpolovoj potjernici uhapšena četrdesetsedmogodišnja Ruskinja osumnjičena za prevaru korištenjem zvanične pozicije.

Interpol Moskva izdao je potjernicu protiv Ruskinje na osnovu naredbe Regionalnog suda u Stavropolju radi vođenja krivičnog postupka, saopšteno je iz Uprave policije.

Srbija Beba rođena na benzinskoj pumpi: Objavljena prva fotografija iz vozila Hitne pomoći

Za krivično djelo za koje je osumnjičena predviđena je kazna zatvora do 10 godina.

"U zakonom propisanom roku ona će biti sprovedena sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici", navodi se u saopštenju.

Porodica Muslimanka se udala za Srbina, roditelji poludjeli: Šok obrt nakon decenije

Ruska državljanka uhapšena je u zajedničkoj akciji službenika Interpola Podgorica i Odjeljenja bezbjednosti Budva.

(SRNA)