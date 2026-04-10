Misteriozna poruka Trampa pred početak pregovora

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je "najmoćniji reset na svijetu" uoči planiranih mirovnih pregovora Vašingtona i Teherana.

Tramp je poruku o najmoćnijem resetu na svijetu napisao na društvenoj mreži "Trut soušl".

Američki predsjednik je ranije pristao na dvosedmični prekid vatre sa Iranom, a Teheran je zauzvrat pristao da tokom pregovora drži otvorenim Ormuski moreuz.

Potpredsjednik Sjedinjenih Država Džejms Dejvid Vens izrazio je nadu u pozitivan ishod predstojećih pregovora SAD i Irana, kojima posreduje Pakistan.

Očekuje se da će mirovni pregovori Vašingtona i Teherana u Islamabadu početi sutra ujutru.