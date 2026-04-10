Vlada Srbije dodatno smanjila akcize na gorivo

Vlada Srbije donijela je novu odluku o dodatnom smanjenju akciza na gorivo koje će biti niže za ukupno 25 odsto u odnosu na ono što je predviđeno Zakonom o akcizama, kako bi se spriječio veći rast cijena naftnih derivata.
Prema toj odluci nivo akcize je dodatno smanjen sa 20 na 25 odsto u odnosu na zakonski nivo.
Kako je objavljeno u Službenom glasniku u periodu do 24. aprila 2026. godine, akciza na bezolovni benzin iznosiće 54 dinara po litru, dok je za dizel određena na 55,53 dinara.
Vlada Srbije donijela je sredinom marta odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derifate nafte i to za 20 odsto.
Kako su naveli iz Ministarstva finansija zbog rasta cijena sirove nafte na svetskom tržištu država preuzima teret na sebe i smanjuje iznose akciza na olovni benzin, bezolovni benzin, odnosno benzin i gasna ulja ili dizel.
Maksimalna maloprodajna cijena evrodizela do 17. aprila iznosiće 217 dinara, a benzin će koštati 191 dinar po litru.
