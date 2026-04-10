Objavljen uznemirujući snimak: Preminuo mladić povrijeđen u nesreći 22. marta

ATV
10.04.2026 19:00

Foto: ATV

Rasim Potoković (21) preminuo je nakon nesreće koja se dogodila 22. marta 2026. godine u Janji, kod Bijeljine, kao suvozač u automobilu za čijim volanom je bio njegov prijatelj.

"Avaz“ je objavio snimak koji je vrlo uznemirujući, a o ovoj nesreći malo se u javnosti zna.

Prema "Avazovim“ nezvaničnim informacijama za volanom je bio njegov prijatelj Mahir Bačevac koji je navodno skoro položio vozački ispit.

Kako je prikazano na snimku, na vozilu je bila oznaka P.

Automobil u kojem se nalazio bio je potpuno uništen – prednji dio vozila smrskan, krov urušen, a unutrašnjost deformisana do neprepoznatljivosti.

Nakon ove nesreće vozač nije uhapšen.

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini za portal "Avaza“ potvrdilo je da je dana 22.03.2026. godine dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini obaviješten od strane policijskih službenika Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina da se oko 13.15 časova u mjestu Janja, grad Bijeljina, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo putničko motorno vozilo marke "Volvo“, a u kojoj su povrijeđena dva lica.

