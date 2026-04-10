Kilometarske kolone: Šta tačno morate uraditi pri prelasku granice

Novi dan, nova pravila na graničnim prelazima i nove gužve. Na granicama sa EU počela je potpuna primjena EES sistema za državljane trećih zemalja.

Za digitalizaciju podataka putnika policajcima u Hrvatskoj, kako kažu, trebaće nekoliko minuta više nego u dosadašnjim procedurama prelaska granice. Svakom putniku iz treće zemlje uzimaju se otisci četiri prsta desne ruke i fotografija lica.

Svaki naredni prelazak podrazumijeva izlazak putnika iz automobila i skeniranje njegovog lica te upoređivanje sa fotografijom u dosijeu. Sada koji minut više, a u budućnosti manje vremena za prelazak granice, tvrde u Hrvatskoj.

"Prednosti tog sistema su da će na jednom mjestu biti dostupni svi podaci osoba koji prelaze u EU, brže će se obrađivati i neće više biti ručnog otiskivanja pečata u putovnice što je znatno usporavalo samu graničnu kontrolu", rekao je Dario Sedić, zamjenik načelnika za zaštitu granice, Hrvatska i dodao:

"Mi svakako se trudimo da iskoristimo sve resurse, maksimalan broj ljudi , sve trake su nam uvijek otvorene. Vidite i sami koliko traka imamo. Tako da nastojimo ljudima omogućiti što lakši i brži prelazak, ali i oni moraju biti svjesni da su na graničnoj kontroli i da gužve se ne mogu izbjeći. Moraju se pripremiti na to".

Novim sistemom automatski će se brojati dani provedeni u EU za državljane trećih zemalja. A dozvoljen je boravak 90 unutar 180 dana.

Većina putnika zna šta ih čeka na granici. Od novih pravila do gužvi. Neki na put kreću ranije, a neki su navikli na višečasovne kolone.

"Sve zavisi, ali ljude rade svoj posao",

"Ništa ne očekujem, znači vjeruj mi, ništa ne očekujem",

"Kako kada, pred praznike malo više. Dva puta godišnje dolazimo",

"Problem je veliki. I na granicama i na čekanju . 9 sati, 12 sati prelazimo, 15. Svake sedmice sve gore i gore",

"Ja sam navikao. Svake godine idem po 2-3 puta. Nekada ima gužve, nekada nema. I to ti je to", pričaju putnici za ATV.

Na granici, barem u Gradišci ne bi bile tolike kolone i čekanja da je otvoren novi granični prelaz. Savremen, funkcionalan, nov sa po četiri ulazne i četiri izlazne trake.

Za sve to sluha nije imao Zijad Krnjić član Upravnog odbora UIO BiH koji je od decembra prošle godine do danas pet puta blokirao njegovo otvaranje. Bilo bi neuporedivo lakše i vozačima i graničarima, ali i gradu Gradiška.

"Značilo bi naravno. Puno bi značilo. Mi pretpostavljamo da bi bile manje gužve i zadržavanja. S tim da bilo bi dobro da otvore novi granični prelaz, ali potreban je i adekvatan broj policijskih službenika na njemu", kaže Dario Sedić, zamjenik načelnika za zaštitu granice, Hrvatska i dodaje:

"Otprilike u zoni odgovornosti GP Gradiška u prva tri mjeseca da je putnika prešlo oko pola miliona na ulazu, tako i na izlazu iz države. I oko 180 hiljada vozila kako na ulazu tako i na izlazu iz države.ČASLAV ŠOBOT, šef smjene GP Gradiška.

Gužve i kilometarske kolone česta su slika na granicama. Dok iz Hrvatske uvjeravaju da će čekanja nekada u budućnosti biti manja, kada većina putnika trećih zemalja bude uvedena u digitalni sistem Iz BiH još nemamo takva uvjeravanja, jer niko ne zna do kada će Zijad Krnjić blokirati otvaranje novog prelaza i kada će i da li će glasati za otvaranje novog prelaza.