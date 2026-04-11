Logo
Large banner

Tramp otkrio koji je ključni zahtjev Vašingtona

Autor:

ATV
11.04.2026 08:45

Komentari:

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Ključni zahtjev Vašingtona u predstojećim razgovorima sa Iranom je da Teheran nema nuklearno oružje, rekao je novinarima predsjednik SAD Donald Tramp.

"Nema nuklearnog oružja, to je osnovno, to je 99 odsto dogovora", rekao je Tramp na pitanje o svom kriterijumu dobrog sporazuma sa Iranom.

Хљеб

Savjeti

Iranske vlasti su više puta ranije izjavile da ne žele da pribave nuklearno oružje.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner