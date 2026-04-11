Tramp otkrio koji je ključni zahtjev Vašingtona

Ključni zahtjev Vašingtona u predstojećim razgovorima sa Iranom je da Teheran nema nuklearno oružje, rekao je novinarima predsjednik SAD Donald Tramp.

"Nema nuklearnog oružja, to je osnovno, to je 99 odsto dogovora", rekao je Tramp na pitanje o svom kriterijumu dobrog sporazuma sa Iranom.

Iranske vlasti su više puta ranije izjavile da ne žele da pribave nuklearno oružje.

(SRNA)