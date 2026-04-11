Proizvodnja u šumarstvu Srpske porasla za više od šest odsto

U Republici Srpskoj je za prva dva mjeseca ove godine proizvedeno ukupno 198.083 metara kubnih raznih šumskih sortimenata ili više za 6,3 odsto nego u istom vremenu prošle godine, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.
Najzastupljeniji u proizvodnji bili su trupci, kojih je u posmatranom periodu proizvedeno 76.333 metara kubnih od četinarskog drveta i 33.939 metara kubnih od lišćara.
Među proizvodima su, između ostalih, i 23.134 metara kubnih prostornog drveta četinara pogodnog za celulozu, drvene ploče, hemijsku preradu, kao i 53.631 metara kubnih ogrevnog drveta lišćara.
Željka Cvijanović čestitala Vaskrs: Neka praznik unese spokoj u vaša srca
U Srpskoj je za prva dva mjeseca ove godine prodano ukupno 144.097 metara kubnih raznih šumskih sortimenata ili manje za 6,1 odsto nego u istom lanjskom periodu.
Najzastupljeniji u prodaji bili su trupci.
U prva dva mjeseca ove godine na zalihama je registrovana količina od 239.782 metara kubnih šumskih sortimenata, prenosi Srna.
