Ovim autima najčešće pucaju šoferšajbne: Da li je i vaš među njima

11.04.2026 11:04

Иза волана види се разбијено вјетробранско стакло
Foto: Pexels/Serkan Sağlam

Proljeće svake godine donosi povećan broj oštećenja vjetrobranskih stakala, a glavni krivci su kamenčići i prljavština koji ostaju na putevima nakon zimske sezone.

Iako se čini da je riječ o čistoj sreći, novi podaci pokazuju da su neki automobili znatno podložniji ovom problemu od drugih.

Najnoviji izvještaj Švedske saobraćajne administracije i podaci osiguravajućih kuća potvrđuju nagli porast broja prijavljenih šteta. Primjera radi, u Norveškoj je broj oštećenja stakala skočio sa oko 122.000 u 2000. godini na čak 318.539 u 2024. godini.

Zašto stakla danas lakše pucaju?

Stručnjaci ističu nekoliko ključnih razloga zbog kojih su moderni automobili „osjetljiviji“:

Tanja stakla: Proizvođači koriste tanja stakla kako bi smanjili težinu vozila i potrošnju goriva, ali ih time čine krhkijim na udarce.

Aerodinamika i dizajn: Moderni automobili imaju točkove bliže ivicama karoserije, dok su stariji modeli imali prepuste koji su zadržavali kamenčiće. Današnji dizajn slabije štiti staklene površine.

Šire gume: Današnje gume lakše podižu šljunak, dok zimske i all-season gume imaju šare u kojima se kamenčići često zaglave i potom izlijeću velikom brzinom prema vozilu iza, piše B92.

Koji brendovi su na vrhu liste?

Podaci za period 2023–2024. godina pokazuju koji su brendovi najviše izloženi riziku. Na vrhu liste su premijum brendovi, dok su se neki drugi pokazali znatno izdržljivijim.

  • Tesla
  • Leksus
  • Mini
  • BMV
  • Mercedes-Benz
  • Audi
  • Folksvagen
  • Siat
  • Škoda
  • Ford
  • Subaru
  • Kia
  • Tojota
  • Citroen
  • Fiat
  • Volvo
  • Mazda
  • Nisan
  • Reno
  • Pežo

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

