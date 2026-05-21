Obilježen Spasovdan u Banjaluci: "Samo vjera u Boga nas spasava"

Praznično u Banjaluci. Centar grada zatvoren za saobraćaj. Na obilježavanju krsne slave grada brojni vjernici. Važno je, kažu sačuvati tradiciju da bi je imao ko naslijediti. Spasovdan je bio i ostao dan mira, utjehe i spasenja.

"Mnogo nam znači, samo vjera u Boga nas spasava".

"Mislimo da se tradicija i vjera trebaju širiti i što više podržavati".

"Moj rođendan je Spasovdan i on me čuva i svi sveci, tako mi je važan taj dan i drag".

"Ja sam veliki vjernik, iz inostranstva došli smo danas ovdje i jako mi je drago što sam prisustvovala time jer je božanstveno, osjećaj, hor , sve je predivno", kažu građani.

Nakon arhijerejske liturgije uslijedila je litija koju je predvodio mitropolit banjalučki Jefrem.

Veliki broj vjernika prisustvuje Spasovdanskoj litiji. Vjernici obilaze tri kruga oko Hrama Hrista Spasitelja što simboliše sveto trojstvo.

Spasovdan je simbol mira, okupljanja i zajedništva. Tako je i danas, poručuju predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i gradonačelnik Banjaluke.

"Velika je stvar da svi zajedno kružimo tri kruga oko crkve u sjeni spomenika palim borcima i da svi osjećamo svoju odgovornost za Republiku Srpsku , da smo ponosni zbog kulture sjećanja, to nas najviše ispunjava zadovoljstvom danas", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

"Drago mi je da smo danas ovdje okupljeni , svi zvaničnici sve delegacije , svi prijatelji grada. Kao gradonačelnik Banjaluke želim da čestitam i našem Beogradu , mnogi naši gradovi, mnogi naši hramovi proslavljaju hramovnu slavu", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Spasovdan je i slava Hrama Hrista Spasitelja. Pokretni je praznik , posvećen Isusu Hristu i obilježava se četvrtkom.