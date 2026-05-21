Logo
Large banner

Dodik: Banjaluka grad slobode i sabornosti

Autor:

ATV
21.05.2026 12:55

Komentari:

0
Милорад Додик лидер СНСД-а
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Banjaluka najveći grad Republike Srpske i grad sabornosti, slobode i naroda koji zna da čuva svoje korijene i gradi svoju budućnost.

"Na Spasovdan, krsnu slavu Banjaluke, sabrani oko vjere, naroda i naše Republike Srpske", naveo je Dodik, koji je prisustvovao obilježavanju Spasovdana, krsne slave grada Banjaluka.

Dodik je poželio da i veliki praznik Spasovdan bude podsjetnik da Srbi samo jedinstveni mogu sačuvati snagu Republike Srpske.

"Neka nas ovaj veliki praznik podsjeti da samo okupljeni i sigurni u sebe možemo sačuvati snagu Republike Srpske i obezbijediti još mnogo pobjeda za naš narod", istakao je Dodik u objavi na mreži "Iks".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Spasovdan

Spasovdanska litija

Banjaluka

Hristovo vaznesenje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Драшко Станивуковић поново најављује електричне аутобусе и трамваје

Banja Luka

Struka upozorava: Novih 100 autobusa u starom sistemu neće smanjiti gužve u Banjaluci

3 h

1
Спасовданска литија у Бањалуци Дна града званичници

Banja Luka

Spasovdanska litija okupila veliki broj vjernika u Banjaluci

4 h

1
Највиши званичници Републике Српске присуствују Светој архијерејској литургији у бањалучком Храму Христа Спаситеља поводом крсне славе града Бањалука – Спасовдана.

Banja Luka

Najviši zvaničnici Srpske na liturgiji povodom krsne slave grada Banjaluka

5 h

0
Сједница Главног одбора СНСД-а у Бањалуци

Banja Luka

Sjednica Glavnog odbora SNSD-a u Banjaluci

7 h

0

  • Najnovije

16

00

Više od 61 milion KM za projekte u 17 opština i gradova Srpske

16

00

Srbija uvodi koncept fleksibilnog korištenja vazdušnog prostora

15

57

Iznenadila fanove: Breskvica prodaje luksuzne stvari iz svog ormara:

15

50

Stravičan slučaj nasilja u Srpskoj: Dječak tukao vršnjaka, ostali snimali

15

47

Putin: Nuklearno oružje mora da čuva suverenitet Rusije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner