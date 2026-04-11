Obavještajne službe SAD upozorile: Iran raspolaže sa hiljade balističkih raketa

11.04.2026 11:05

Foto: Tanjug/AP

Iran i dalje raspolaže sa hiljadama balističkih raketa i zadržava mogućnost da iz podzemnih skladišta ponovo aktivira i rasporedi dio lansirnih sistema, naveli su američki zvaničnici upoznati sa procjenama obavještajnih službi Sjedinjenih Američkih Država.

Iranski raketni arsenal je tokom sukoba značajno smanjen, ali i dalje uključuje više od 1.000 raketa srednjeg dometa.

Zanimljivosti

Da li je ispravno reći Vaskrs ili Uskrs?

Takođe, dio lansera se nalazi oštećen, skriven ili potencijalno popravljiv u podzemnim kompleksima, objavio je "WSJ".

U izvještaju je navedeno da je više od polovine iranskih lansera balističkih raketa uništeno ili onesposobljeno, ali da Teheran i dalje može da "izvuče" dio sistema i da obnovi ograničene kapacitete.

Mogućnost obnove kroz proizvodnju i podršku drugih zemalja

Američki zvaničnici upozoravaju i da Iran može da pokuša da nadoknadi gubitke kroz proizvodnju ili nabavke od trećih zemalja.

Ministar odbrane SAD Pit Hegset ocijenio je da je iranski raketni program "funkcionalno uništen", dok drugi američki vojni i obavještajni izvori ističu da Iran i dalje ima sposobnost da povremeno izvodi raketne napade, iako u manjem obimu nego na početku sukoba.

Svijet

Mladić u toaletu pronašao skoro 10.000 dolara, reakcijom oduševio svijet

Izraelski zvaničnici navode da je tokom rata oko dvije trećine iranskih lansera van funkcije, ali da dio infrastrukture ostaje teško uništiv zbog duboko ukopanih postrojenja.

Oni procjenjuju da Iran trenutno nema kapacitet za masovnu proizvodnju novih raketa, ali da može relativno brzo da obnovi dio arsenala.

Pauza u sukobu kao prilika za jačanje snaga

Američki zvaničnici takođe upozoravaju da bi Iran mogao da koristi pauzu u sukobu za regeneraciju svojih snaga, dok se u Vašingtonu istovremeno vodi proces diplomatskih pregovora sa Teheranom u Islamabadu.

U izvještaju se ističe da Iran i dalje zadržava značajan broj dronova i krstarećih raketa, kao i da bi eventualna podrška iz Rusije ili drugih partnera mogla ubrzati obnovu njegovih vojnih kapaciteta.

Gradovi i opštine

U Jablanici kreće izgradnja zgrade za porodice koje su ostale bez domova u katastrofalnim poplavama

Analitičari upozoravaju da, uprkos gubicima, Iran ostaje značajan regionalni akter čija raketna moć i dalje ima potencijal da utiče na bezbjednost i stabilnost Bliskog istoka.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Предсједник Републике Српске Синиша Каран.

Republika Srpska

Karan: Prva zvanična posjeta biće Srbiji i neće biti simbolična nego suštinska

2 h

3
Хорор: Невјенчану супругу тјерао на односе са малољетним сином

Region

Horor: Nevjenčanu suprugu tjerao na odnose sa maloljetnim sinom

2 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Neka nas praznik Hristovog Vaskrsenja podstakne na međusobno razumijevanje i praštanje

2 h

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић говори на централној манифестацији у Центру за обуку Залужани поводом Дана полиције Републике Српске, 4. априла 2026. године.

Republika Srpska

Savo Minić uputio čestitku povodom najvećeg hrišćanskog praznika

2 h

0

Više iz rubrike

Илустрација - Паре

Svijet

Mladić u toaletu pronašao skoro 10.000 dolara, reakcijom oduševio svijet

2 h

0
Мајкл Џексон на црвеном тепиху раширених руку.

Svijet

Majkl Džekson posthumno optužen za silovanje djece

3 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp otkrio koji je ključni zahtjev Vašingtona

4 h

0
Полицијско ауто Шпаније и два полицијска службеника који стоје поред паркираног аута.

Svijet

Filmska potjera: Blinkerima zaustavljali i pljačkali vozače

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

51

Muškarci, obratite pažnju: Ovo su jasni znakovi da vas žena više ne voli

12

37

Pucao na mladića na ulici, dokrajčio ga u kafani gd‌je se sakrio

12

29

Trišić Babić: Neka nas vaskršnja radost podsjeti na neprolazne vrijednosti praštanja

12

28

Djevojka (19) poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

12

26

Tragedija: Sletio kamionom u Unu, nije mu bilo pomoći

