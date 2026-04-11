U sudaru kod Bijeljine povrijeđen vozač

Vozač automobila ''pežo'' povrijeđen je jutros, u subotu, 11. aprila, u saobraćajnoj nezgodi kod Bijeljine, rečeno je iz policije.

Nezgoda se desila oko 7.15 časova na magistralnom putu Bijeljina - Tuzla, u mjestu Suvo Polje.

“Učestvovali su putnički automobil pežo kojim je upravljao N.A. koji je zadobio tjelesne povrede o čijem se stepenu ljekari nisu izjasnili i traktor IMT kojim je upravljao A.Đ.”, rekli su iz policije.

Ranije je na teren, uz policiju, izašla i ekipa Hitne pomoći bijeljinskog Doma zdravlja.

Vozač pežoa je prevezen na Urgentni blok Bolnice "Sveti vračevi" i uslijedila je dalja dijagnostika i zbrinjavanje.

(InfoBijeljina)