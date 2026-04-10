Pucnjava u centru grada: Tragovi krvi vidljivi na trotoaru

10.04.2026 22:39

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

U samom centru Bačke Palanke, u Ulici Veselina Masleše, večeras je došlo do upotrebe vatrenog oružja, prema nezvaničnim informacijama.

Incident se dogodio u neposrednoj blizini lokalnog bioskopa, a prema prvim informacijama, situacija je dramatična. Na teren su izašle jake policijske snage.

Trenutno se u Ulici Veselina Masleše nalazi veći broj pripadnika policije koji su blokirali ovaj dio grada. Takođe, intervenisala je i ekipa Hitne pomoći, mada zvaničnih informacija o stepenu povreda učesnika još uijvek nema.

Na trotoaru ispred bioskopa vidljivi su tragovi krvi, što ukazuje na to da ima ranjenih u ovom okršaju.

Policija trenutno vrši uviđaj, a forenzičari prikupljaju dokaze na mjestu pucnjave. Saobraćaj u ovom dijelu centra je otežan i građanima se savjetuje da izbjegavaju ovaj potez dok traje policijska akcija.

Motiv pucnjave, kao i identitet učesnika, za sada nisu poznati. Očekuje se zvanično saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) sa više detalja o ovom incidentu koji je uznemirio stanovnike Bačke Palanke.

(Telegraf.rs)

