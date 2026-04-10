Matematičara Srđana Lazendića život odveo u Belgiju, ali Doboj ne zaboravlja

10.04.2026 22:09

Foto: RTRS

Put nauke zahtijeva upornost i veliku posvećenost. Upravo tim putem krenuo je mladi matematičar iz Doboja Srđan Lazendić koji je doktor nauka i predavač na Univerzitetu u Gentu u Belgiji.

Rodni grad, ali i bivše profesore, ne zaboravlja.

Košarka, lopta

Košarka

Loše vijesti za Crvenu zvezdu

Svoje znanje nesebično dijeli i sa mladim gimnazijalcima, zainteresovanim za nauku koja nije samo računanje, nego i način razmišljanja i razumijevanja svijeta kroz logiku.

Od školskih klupa u Doboju, preko fakulteta u Novom Sadu, do univerzitetskih amfiteatara u Gentu gdje je zaposlen kao predavač na Fakultetu za inženjerstvo i arhitekturu - put je matematičara Srđana Lazendića, prenosi "RTRS".

Nije odmah bilo ljubavi prema matematici

Brojevi su mu oduvijek bili "jača strana", ali se istinska ljubav prema matematici razvila tek u trećem razredu srednje škole.

"Nema oblasti gdje matematika ne može da nađe primjenu i nije uopšte upitno koliko je ona apstraktna. Zašto je matematika danas još uvijek bauk, rekao sam da matematika iziskuje rad, u istoriji vi preskočite jednu oblast, drugu ćete savladati, ali u matematici to nije moguće", priča Lazendić.

Шакира из БиХ

Hronika

Šakira iz BiH puštena iz zatvora: Smatra se jednom od najaktivnijih džeparoškinja u Veneciji

Kao doktor nauka, svoj rad posvetio je istraživanju i prenošenju znanja studentima.

Da li je AI dobra u matematici?

Ipak, kaže vještačka inteligencija na velika vrata ulazi u sve sfere našeg života, pa ni matematika nije izuzetak.

"Još uvijek jedna dobra stvar je što Čet Dži pi ti nije toliko dobar kada je u pitanju matematika. Kad pripremim neke zadatke za studente, zadam mu to, da vidim da li je u stanju to da riješi, ali još uvijek ne", ističe Lazendić.

Četvrt vijeka Sonja Stanojević u dobojskoj Gimnaziji radi kao profesor matematike.

Interesovanja učenika, kaže za matematiku, ne manjka, ali tek rijetki poput Srđana svoj put dovedu do univerzitetskih katedri u inostranstvu.

Пумпа гориво

Ekonomija

Zašto dizel brže poskupljuje nego benzin

"Nadam se da će Srđan danas biti inspiracija za većinu ovih đaka da i oni budu što bolji i da naprave što bolje rezultate i da dostojno pronose i ovu školu i naš grad", rekla je Stanojevićeva.

Doboj - temelj za uspjeh

Iako živi daleko od rodnog grada, ističe da su upravo Doboj i ljudi iz njegovog okruženja bili temelj za uspjeh, zato svoja znanja nesebično dijeli sa dobojskim gimnazijalcima.

"Oduvijek sam volio matematiku, jer je to da igra brojeva", kaže Boško Petković, učenik četvrtog razreda.

Od malena, Srđan je dijete za primjer, na njegov račun stizale su samo pohvale, kaže otac.

"Ponosan sam normalno, on je prošao težak život, znate poslije rata i ono sve, hvala dragom Bogu, mi smo uspjeli, ali i on", ponosno kaže Goran Lazendić, Srđanov otac.

киша, kiša

Društvo

Šta znači kada na Vaskrs pada kiša

Vođen željom za stalnim napretkom, Srđan kaže u matematici nema kraja učenju, kombinacije brojeva su neiscrpne, a svaki rezultat nova neizvjesnost.

Više iz rubrike

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Društvo

Šta znači kada na Vaskrs pada kiša

37 min

0
Сутра је Велика субота: Вјерује се да ће вам све кренути набоље ако урадите једну ствар

Društvo

Sutra je Velika subota: Vjeruje se da će vam sve krenuti nabolje ako uradite jednu stvar

1 h

0
Патријарх Српске православне цркве Порфирије данас је у Васкршњој посланицима честитао Васкрс верницима

Društvo

Patrijarh Porfirije: Budimo bolji Gospodu i jedni prema drugima

2 h

0
Лото / Лутрија

Društvo

Izvučeni Loto brojevi na Veliki petak: Rezultati 29. kola

2 h

0

22

30

Šta znači ako se probudite između 3 i 4 sata ujutru?

22

27

Svenja uhapšen nakon osam mjeseci bjekstva

22

18

Milan Stanković na Veliki petak prekinuo šutnju

22

15

Dječak (9) pronađen go u kombiju na gomili smeća: Otac dao bizarno objašnjenje

22

09

