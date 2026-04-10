Izvučeni Loto brojevi na Veliki petak: Rezultati 29. kola

Na Veliki petak, 10. aprila, izvučeni su brojevi u 29. kolu igre loto 7/39, koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna Lutrija Srbije.

Glavnog dobitka u ovom kolu nije bilo, a izvučena je kombinacija 39, 28, 5, 4, 35, 21 i 27.

Inače, premija loto sedmice bila je 600.000 KM.

Dva igrača osvojila su šestice vrijedne više od 31.500 maraka.

Loto plus

Loto plus premija u ovom kolu vrijedila je 4 miliona i 350 hiljada maraka, a ni u njoj nije izvučen dobitnik.

Izvučeni brojevi u igri Loto plus su 19, 14, 33, 16, 34, 27 i 13.

Džoker

Džoker broj glasio je 100404.

Ova igra nosila je premiju od 510.000 KM.

Ni u ovoj igri nije izvučen dobitnik glavne nagrade.