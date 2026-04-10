Patrijarh Porfirije: Budimo bolji Gospodu i jedni prema drugima

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije poručio je večeras u Pećkoj patrijaršiji, nakon služenja večernjeg sa iznošenjem plaštanice, da je treba učiniti sve da budemo bolji Gospodu i jedni prema drugima.

Patrijarh srpski je rekao da svako od nas pojedinačno razapinje Gospoda kada dozvoli da sebičnost bude veća od brige za druge i da zato treba da budemo bolji jedni prema drugima.

Njegova svetost je istakao da je Veliki petak, s jedne strane, tužan i tragičan dan za ljudski rod, koji je razapeo Gospoda, ali je, sa druge, i radostan jer je Gospod pobijedio smrt.

"A razapinjemo ga neprestano, razapinje ga svako od nas pojedinačno kad god dozvolimo da nam sebičnost bude veća od brige za druge. Kad god dozvolimo da egoizam, gordost, narcisoidnost vladaju našim bićem, mi razapinjemo Gospoda", rekao je patrijarh Porfirije, prenosi "Srna".

Patrijarh je dodao da Isus Hrist pokazuje nadumnu, beskrajnu i neograničenu ljubav u odnosu na nas ljude.

"Bez obzira što više volimo sebe nego njega, on nas uvek grli, sa nama je i na našoj strani. A mi ljudi, svako od nas pojedinačno, kao ona dva razbojnika koja su raspeta pored Gospoda, često mu se rugamo", naveo je srpski patrijarh.

Njegova svetost je dodao da u isto vrijeme imamo šansu da budemo i onaj razbojnik koji prepoznaje ljubav Božiju i koji u pokajanju, obraćajući se Gospodu, traži oprost.

"Svako od nas nosi i jednog i drugog razbojnika. Često vređamo Gospoda, šibamo ga, ponižavamo ga, pljujemo na njega svojim mislima, rečima i postupcima. Ne poštujemo reč Gospoda i njegove zapovesti i onda kada ne pokazujemo ljubav prema drugim ljudima, kada ne pokazujemo da su nam potrebni, kada im ne praštamo i kada od njih ne tražimo oproštaj", ukazao patrijarh Porfirije.

Srpski patrijarh ukazuje da treba da se trudimo da budemo bolji međusobno i bolji prema drugim ljudima, jer samo tako ne sprečavamo Boga, koji hoće da nas spase, da učini svoje djelo.

"Neka je blagosloven današnji dan i neka nam Gospod svima da pokajanje, a to znači da ištemo oproštaj od njega i jedni od drugih, ali istovremeno da budemo spremni da praštamo svima sve", poručio je patrijarh Porfirije.

Patrijarh će na Veliku subotu i na Vaskrs služiti liturgiju u Pećkoj patrijaršiji, dok će na Vaskršnji ponedjeljak služiti svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Visoki Dečani.