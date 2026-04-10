Sutra je Velika subota: Vjeruje se da će vam sve krenuti nabolje ako uradite jednu stvar

10.04.2026 21:28

Сутра је Велика субота: Вјерује се да ће вам све кренути набоље ако урадите једну ствар
Sutra je Velika subota, drugi dan velike žalosti i posljednji dan Vaskršnjeg posta. Prema vjerovanju, Isus Hrist ju je proveo u Adu, podzemlju, pa se ovaj dan obilježava u tišini i molitvi, kao i Veliki petak.

Velika subota je dan posvećen uspomeni na pogreb Isusa Hrista i njegov silazak u Ad. Dio je strasne sedmice i uvod u najveći hrišćanski praznik Vaskrs. Pravoslavna crkva vjeruje da je Isus Hrist toga dan u grobu bio samo tijelom, a da je duhom bio u Adu, odnosno da je u isto vrijeme bio na prestolu sa Ocem i Duhom, samim tim što je On sveprisutni Bog, neodvojiv od druga dva lica Svete Trojice.

Istraga utvrdila kako je došlo do tragedije prije 4 mjeseca

Na taj dan je Isus pokazao da je došao kraj starom vijeku, koji je bio obilježen svetkovanjem subotnjeg dana, i otpočeo novi vijek u kome se svetkuje dan Njegovog Vaskrsenja.

Bogosluženje Velike subote

Jutrenje Velike subote u novije vrijeme ne služi se rano izjutra, već na Veliki petak uveče. Pred simboličnim Hristovim grobom, uz kađenje i držanje svijeća, vrši se slika Hristovog pogreba. Uz čitanje cijelog 118/119 Psalma pjevaju se statije – stihovi u kojima se slavi umrli Spasitelj kao vaskrsenje i život i izražava bol, žalost i tuga Presvete Bogorodice.

U kanonu Velike subote slavi se pobjeda Hristova nad smrću i prvi put se saznaje da je ova blagoslovena subota u kojoj Spasitelj leži mrtav, preblagoslovena subota. U njoj je Spasitelj usnio, uz njegovo obećanje da će vaskrsnuti u treći dan.

Pri kraju jutrenja, plaštanica se nosi tri puta oko hrama, a poslije ponovnog polaganja u grob pred njom se čita Jezekiljevo proročanstvo ο vaskrsenju mrtvih (Jez 37,1-14), Apostol i Jevanđelje. Velikosubotnom Liturgijom Svetog Vasilija Velikog počinje Vaskrs.

Narod u hramovima odgovara molitvom na horsko pojanje anđela i sa upaljenim voštanicama iščekuje Vaskrsenje, praznik pobjede života nad smrću koji je osnova hrišćanske vjere.

Ovaj obred se poštuje u svim pravoslavnim hramovima, a u Jerusalimu se sva događanja vezuju za Crkvu Groba Hristovog, gdje vjernici svake godine na Veliku subotu prisustvuju čudotvornoj pojavi Blagodatnog ognja. Sutra je i posljednji dan Vaskršnjeg posta.

Običaji na Veliku subotu

Velika subota je dan uoči Vaskrsa u kome se završavaju poslovi neophodni za doček velikog praznika. Priprema se hrana, ukrašava dom, a u nekim dijelovima Srbije se i farbaju jaja.

U Homolju mijese kolač - vaskršnjak - ukrašen bosiljkom. U jugoistočnom Banatu prave se kolačići koji se poslije bdenja nose na groblje. Običaj je da se grob prelije vinom i okadi.

Na veliku subotu se obustavljaju poslovi u polju, a žene se uzdržavaju od ručnog rada. Vjeruje se i da bi na Veliku subotu trebalo da se učini neko dobro ili milosrdno djelo da bi "nekome krenulo". Iz tog razloga je u nekim krajevima zovi i "zavalita subota".

Kad je ovaj dan u pitanju, mnogi pravoslavci su u nedoumici da li se na Veliku subotu posti ili ne. Iako subota važi za dan kada se po pravilu ne posti, a za vrijeme posta rješava se na ulju, sveštenici kažu da na Veliku subotu treba postiti isto kao i na Veliki petak.

Na Veliku subotu nije dobro ići u lov i ribolov, čak se zabranjuje i klanje stoke i živine.

