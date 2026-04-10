Dječak (12) stradao u džakuziju hotela: Jedan pokret bio koban

Autor:ATV
Komentari:0
Tragična nesreća dogodila se u jednom hotelu u Italiji, gdje je dvanaestogodišnji dječak izgubio život zarobljen u filteru džakuzija.
Sve se dogodilo ujutru na Uskrs, u Penabiliju blizu Riminija, kada je dijete ušlo u džakuzi, koji je radio sa aktiviranom funkcijom hidromasaže.
Pod nejasnim okolnostima, dječje stopalo se zaglavilo u usisnom otvoru objekta, zbog čega je ostalo zarobljeno pod vodom. Prema informacijama, dvanaestogodišnjak je ostao potopljen skoro pet minuta, dok osoblje hotela nije uspjelo da isključi napajanje i deaktivira pumpu.
Spasioci su odmah pohitali na lice mjesta, zatekli dijete u kritičnom stanju i započeli reanimaciju. Ljekari su uspeli da ožive maloljetnika i odlučeno je da ga helikopterom prebace u bolnicu.
Dvanaestogodišnjak je intubiran i stavljen na mehaničku podršku, međutim, 9. aprila je proglašena moždana smrt.
Prema lokalnim medijima, roditelji djeteta, Mauricio i Nikoleta, dali su saglasnost za doniranje organa. Istovremeno, razmatra se mogućnost sprovođenja obdukcije kako bi se u potpunosti razjasnili uzroci smrti.
Javno tužilaštvo je pokrenulo istragu o ubistvu iz nehata, a do sada nisu podignute optužnice protiv određenih pojedinaca.
Bazen i spa objekti su posljednjih dana ostali zatvoreni, dok se tehnički pregledi nastavljaju.
(Kurir)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Košarka
2 h0
Savjeti
2 h0
Društvo
2 h0
Emisije
2 h0
Najnovije
Najčitanije
22
36
22
30
22
27
22
18
22
15
Trenutno na programu