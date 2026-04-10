Pazite koliko jaja jedete za Vaskrs: Više od ovog broja može biti opasno

10.04.2026 20:27

Васкршња јаја туцање јајима за Васкрс
Praznici su vrijeme kada se trpeza ne postavlja po pravilima svakodnevice – već po tradiciji, običajima i želji da se uživa u omiljenim jelima. I dok mnogi tada „zaborave na mjere“, stručnjaci upozoravaju da neke namirnice ipak treba konzumirati sa dozom opreza.

Nezaobilazan simbol praznika

Jaja su jedan od glavnih simbola Vaskrsa i gotovo da ne postoji dom u kojem ih nema u izobilju. Bogata su proteinima, vitaminima i zdravim mastima, zbog čega se smatraju veoma vrijednom namirnicom u ishrani.

Ipak, upravo zbog toga što su hranljiva, često se zaboravlja da imaju i određena ograničenja – naročito kada se jedu u većim količinama nego inače.

Koliko bi trebalo da pojedemo za Vaskrs?

Prema preporukama nutricionista, većina zdravih osoba može bez problema da pojede 2 do 3 jaja dnevno. Sve preko toga, posebno u kratkom vremenskom periodu, može opteretiti organizam.

Konzumiranje 5 ili više jaja odjednom smatra se pretjerivanjem, naročito kod osoba koje imaju povišen holesterol ili probleme sa srcem.

Kombinacije koje dodatno opterećuju organizam

Problem ne predstavlja samo količina, već i način na koji se jaja konzumiraju. Tokom praznika često se kombinuju sa teškom hranom – majonezom, suhomesnatim proizvodima i masnim jelima, što dodatno otežava varenje i opterećuje organizam.

Stručnjaci savetuju jednostavno pravilo – umjerenost. Vaskrs je vrijeme radosti i uživanja, ali i prilika da oslušnemo svoje tijelo i ne pretjerujemo.

Tradicionalna jela su važan dio praznika, ali zdravlje uvijek treba da bude na prvom mjestu. Balans između uživanja i brige o sebi je ono što pravi pravu razliku.

