Vraća se snijeg: Upaljeno agrometeorološko upozorenje

Narednih dana u Srbiji će jutra biti hladna sa mrazom, dok će se temperature u najtoplijem dijelu dana kretati oko 15 stepeni.

U cijeloj zemlji najavljena je pojava slabe kiše, a na planinama se očekuje i snijeg.

U Srbiji se u subotu (11. aprila) ujutro ponegdje očekuje slab prizemni mraz uz pretežno oblačno vrijeme u prvom dijelu dana, ponegdje sa slabom kišom, a na visokim planinama sa slabim snijegom, dok se poslije podne očekuje postepeno smanjenje oblačnosti, a slaba kratkotrajna kiša se tek ponegdje očekuje u brdsko-planinskim predjelima, prenosi Tanjug.

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), vjetar će biti slab do umjeren, sjeverozapadni, a najniža temperatura će se kretati od 2 do 7 stepeni, dok će najviša biti od 14 do 17 stepeni.

Vrijeme narednih dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 18. aprila, očekuje se promjenljivo oblačno i postepeno toplije, a samo u nedjelju (12. aprila) još ponegdje slab prizemni mraz.

U ponedjeljak (13. aprila), u drugom dijelu dana, u brdsko-planinskim predjelima ponegdje se očekuju slabe padavine, dok se od utorka (14. aprila) kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju i u ostalim predjelima.

Agrometeorološko upozorenje

Najavljeni prizemni mrazevi u jutarnjim časovima mogu nepovoljno uticati na tek nikle rane prolećne ratarske usjeve i povrtarske kulture koje se gaje na otvorenom.

Mrazevi na 2 metra visine mogu dovesti do oštećenja na zametnutim plodovima i otvorenim cvjetovima voća.