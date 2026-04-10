Milan Stanković na Veliki petak prekinuo šutnju

Pjevač Milan Stanković već godinama privlači pažnju javnosti svojim povlačenjem iz estradnog života, dok svako njegovo rijetko pojavljivanje dodatno podgrijava interesovanje za njegovu svakodnevicu.

Iako se u posljednje vrijeme gotovo uopšte ne oglašava, poznato je da često posjećuje manastire, što je podstaklo glasine o mogućem zamonašenju, o čemu, ipak, nikada nije javno govorio.

Ovoga puta, povodom Velikog petka, napravio je izuzetak i sa pratiocima podijelio simboličnu fotografiju: u ruci drži savršeno crveno ofarbano jaje.

Milan podijelio objavu čuvarkuće s pratiocima

Prema tradiciji, upravo to prvo jaje naziva se čuvarkuća i vjeruje se da donosi zaštitu, mir i blagostanje domu.

Komšije o Milanu Stankoviću

Ekipa "Kurira" posjetila je nedavno kraj u kom pjevač živi. U pitanju je elitno, ali vrlo mirno naselje, daleko od prometnih ulica i gradske gužve, ali blizu centra grada.

Tamo su porazgovarali s njegovim komšijama, od kojih su saznali nove detalje iz njegovog privatnog života.

"Milana nećete naći ovdje u stanu. Nije ovdje već neko vrijeme. Vrijeme vaskršnjeg posta provodi posjećujući manastire. Koliko znam, društvo na hodočašću mu pravi majka. Monasi im čitaju molitve i daju sveta ulja. Njemu to mnogo znači. Inače, nemam baš neko lijepo mišljenje o njemu. Ne umije da se javi, nije pretjerano ljubazan prema nama. Iz stana ide pravo u automobil. Viđam ga često s nekom gotovom hranom, koju uzima tu u blizini. Nekad mu je dolazilo često i društvo u stan, sad nema ni toga. Čudan lik", rekao je komšija.

Čime se bavi Milan Stanković

Podsjetimo, iako se nagađalo da će postati iskušenik u manastiru Podmaine u Crnoj Gori, iz ove svetinje su potvrdili da je pjevač kod njih boravio isključivo zarad pronalaženja duhovnog mira.

S obzirom na to da gotovo i nema nastupe, mnogi su se pitali koji su njegovi izvori prihoda.

Prava istina je da se Milan Stanković okrenuo potpuno drugačijoj profesiji.

Naime, on je razvio izuzetno uspješan auto-prevoznički biznis u Čikagu, na čiju je ideju došao kada je prije dvije godine proveo nekoliko mjeseci u SAD.