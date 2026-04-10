Poraz Partizana u meču koji je bio u znaku Vujoševića

Košarkaši Partizana poraženi su u Beogradskoj areni od Žalgirisa 83:74 u 37. kolu Evrolige i tako vezali drugi vezani neuspjeh u elitnom takmičenju.

Ipak, za ekipu je košarka bila u drugom planu.

Partizan je u ovaj meč ušao na poprilično emotivan način, pošto se crno-bijeli u utakmici protiv Žalgirisa opraštaju i od legendarnog Duleta Vujoševića. Čitava Arena je bila u znaku najtrofejnijeg trenera u istoriji crno-bijelih, pa je sam tok na parketu nekako pao i u drugi plan.

Žalgiris je došao do prvog napada, a Najdžel Vilijams Gos je poentirao flouterom, da bi na drugoj strani uzvratio Karlik Džons trojkom. Uspio je Partizan da se odbrani potom, a Fernando je doneo i novu prednost crno-bijelima - 5:4, što je bila i jedina njihova u ovom periodu igre.

Pogodio je trojku Tubelis, a onda je Žalgiris tu prednosti održavao. Uslijedili su slabiji minuti, publika je i dala odavala počast Duletu Vujoševiću, pa fokus nije bio najbolji kod ekipe Đoana Penjaroje, pošto je i poslije promašene trojke Tubelisa, Maodo Lo pokupio loptu i poentirao - 9:12.

Nakon toga su se Litvanci pomalo i odvojili, pošto je Fransisko pogodio trojku i to jako tešku. Milton je bio najraspoloženiji u ekipi Partizana i vraćao ih je u život, dok je Ulanovac pogodio za dva, pa za tri poena. Dastin Sliva je bio još jedan igrač koji je pogodio trojku, imao je Partizan problema u napadu, ali je Nik Kalates uz zvuk sirene pogodio za tri poena - 22:26.

Upravo ta trojka je donekle pomogla Partizanu, ali to nisu prenijeli u posljednjih 10 minuta, pošto su puna dva minuta igrali bez datog poena. Doduše, ni Žalgiris nije baš briljirao pošto se išlo promašaj za promašajem. Sterling Braun je konačno došao do poena, ali veoma teških - 25:32.

Konačno je uspio Partizan da uhvati ritam, Milton je pogodio sa poludistance, a Fransisko napada i Lakić pravi nesportski faul. Oba puta je pogodio plej Žalgirisa, a Mozes Rajt je i zakucao - 29:36.

Malo su obje ekipe pravile svoje napade u nastavku ove četvrtine, Franisko je pogodio trojku, a onda je Milton na drugoj strani poentirao uz faul. Tada je niotkuda na scenu stupio i Ignas Brazdejkis, koji je pogodio baš dva teška šuta, čime je donio dvocifrenu razliku Litvancima. Penjaroja je uzeo tajmaut.

Poslije tog tajmauta je Isak Bonga imao sjajnu sekvencu. On je prvo poentirao na obruču, a onda je pogodio i trojku kojom je vratio Partizan u život (41:45), a na kraju dionice je Fransisko uzeo težak šut preko igrača i uz zvuk sirene pogodio trojku - 41:48.

U drugo poluvrijeme je bolje ušao domaćin, koji je vezao ekspresna dva koša preko Bruna Fernanda, ali je u svakom momentu kada je mogao da se totalno vrati u okršaj padao i rival je držao dva posjeda viška.

Tako je gost iz Kaunasa vodio 50:45, 53:49, 55:51, a onda se dogodio potpuni povratak, koji je doduše bio kratkog maha. Karlik Džons je bio raspoložen u tim trenucima, pa je upravo on sam malo nakon TV tajm-auta pogodio za 55:56.

Ipak, uslijedila je serija preko Ažuolasa Tubelisa u završnim trenucima ovog dijela okršaja, pet poena, računajući i jedan koš-faul vratili su Žalgiris na 61:55, a kvartal je okončan rezultatom 63:57.

Na početku posljednje četvrtine klub iz Kaunasa je ipak riješio pitanje pobjednika, već poslije minut i po u posljednjem kvartalu Sliva je donio prednost od jedanaest poena, a u jednom momentu je bilo čak i 59:75, što je do kraja utakmice bila najveća razlika.

Edgaras Ulanovas je briljirao u tim trenucima, ali su slobodna bacanja Bonge probudila ekipu, pa je iz napada u napad minus Partizana opadao, pa je poslije velike serije Karlika i Bonge na semaforu pisalo 69:75.

Ipak, nakon niza crno-bijelih od 10:0, dva izuzetno važna koša Tubelisa vratila su Žalgiris na velikih plus deset, iz čega se srpski predstavnik do kraja nije oporavio.

Karlik Džons je ubacio 15 poena, dok su po 13 ubacili Šejk Milton i Isak Bonga. Bruno Fernando je upisao 12 poena i devet skokova, a Dilan Osetkovski po devet u obje kategorije.

Na drugoj strani je Silvejn Fransisko ubacio 18, 13 imao Najdžel Vilijams-Gos, a 12 i 10 Ažuolas Tubelis i Dastin Sliva. Mozes Rajt je ubacio osam poena uz 11 skokova.

Žalgiris ima skor 22-15 sada i boriće se čak i za peto mjesto! Partizan je petnaesti sa 15-22.

