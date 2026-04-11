Narodno vjerovanje uoči Vaskrsa: Evo zašto noćas ne bi trebalo zaspati prije ponoći

11.04.2026 13:16

Народно вјеровање уочи Васкрса: Ево зашто ноћас не би требало заспати прије поноћи
Foto: pexels/Vlada Karpovich

Staro narodno vjerovanje kaže da na Vaskrs ne treba zaspati prije ponoći, jer se smatra da će osoba koja to uradi tokom cijele godine biti pospana, lijena i bez energije. Upravo zbog toga se u mnogim krajevima ovaj praznik dočekuje budno, uz molitvu, svijeće i porodično okupljanje.

Prema istom vjerovanju, ujutru na Vaskrs valja ustati rano, a prvi obrok trebalo bi da bude vaskršnje jaje. Smatralo se da se na taj način obezbjeđuje zdravlje i blagostanje tokom cijele godine.

СНСД у Дубици

Gradovi i opštine

Odbornici SNSD-a obradovali građane povodom Vaskrsa

U narodu postoji i običaj jutarnjeg umivanja vodom u kojoj su potopljeni drijen, bosiljak i crveno jaje. Djecu je, prema vjerovanju, trebalo dotaći crvenim jajetom kako bi bila rumena, zdrava i vesela tokom cijele godine.

Zanimljivo je da su se u nekim krajevima Srbije, posebno u južnom Banatu, Bačkoj i Sremu, po ulicama gdje je prolazila litija palile vatre ili svijeće u prozorima, kao znak dočeka praznika i posebne svečane atmosfere.

Slični običaji postojali su i u Rusiji, gdje je postojao običaj da se oni koji zakasne na jutrenje poliju vodom ili čak simbolično bace u rijeku. Zbog rasprostranjenosti i ponekad pretjeranih oblika, ovaj običaj je u 17. vijeku morao biti i zvanično zabranjen od strane Sinoda Ruske crkve.

Џејмс Дејвид Венс

Svijet

Vens razgovarao sa pakistanskim premijerom

Upravo zbog svih ovih vjerovanja i običaja, Vaskrs se u narodu tradicionalno dočekivao budno, u posebnoj atmosferi, kao jedan od najvažnijih i najsvečanijih dana u godini, što on svakako i jeste.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Više iz rubrike

Од 15. априла два знака коначно пуне новчанике

Zanimljivosti

Od 15. aprila dva znaka konačno pune novčanike

5 h

0
Црвено васкршње јаје у корпи

Zanimljivosti

Da li je ispravno reći Vaskrs ili Uskrs?

6 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Horoskop za 11. april: Koga danas očekuje sudbonosni susret?

8 h

0
Шта значи ако се пробудите између 3 и 4 сата ујутру?

Zanimljivosti

Šta znači ako se probudite između 3 i 4 sata ujutru?

19 h

0

Drama na Savi: Policija spasila dijete i muškarca nakon prevrtanja čamca

Vozači, oprez: Sedam klizišta i odrona usporava saobraćaj

Vaskršnje primirje stupilo na snagu

Dalekovod pao na voz, ima povrijeđenih

Srbija savladala Holandiju, ali je opet u teškoj situaciji

