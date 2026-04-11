Narodno vjerovanje uoči Vaskrsa: Evo zašto noćas ne bi trebalo zaspati prije ponoći

Staro narodno vjerovanje kaže da na Vaskrs ne treba zaspati prije ponoći, jer se smatra da će osoba koja to uradi tokom cijele godine biti pospana, lijena i bez energije. Upravo zbog toga se u mnogim krajevima ovaj praznik dočekuje budno, uz molitvu, svijeće i porodično okupljanje.

Prema istom vjerovanju, ujutru na Vaskrs valja ustati rano, a prvi obrok trebalo bi da bude vaskršnje jaje. Smatralo se da se na taj način obezbjeđuje zdravlje i blagostanje tokom cijele godine.

U narodu postoji i običaj jutarnjeg umivanja vodom u kojoj su potopljeni drijen, bosiljak i crveno jaje. Djecu je, prema vjerovanju, trebalo dotaći crvenim jajetom kako bi bila rumena, zdrava i vesela tokom cijele godine.

Zanimljivo je da su se u nekim krajevima Srbije, posebno u južnom Banatu, Bačkoj i Sremu, po ulicama gdje je prolazila litija palile vatre ili svijeće u prozorima, kao znak dočeka praznika i posebne svečane atmosfere.

Slični običaji postojali su i u Rusiji, gdje je postojao običaj da se oni koji zakasne na jutrenje poliju vodom ili čak simbolično bace u rijeku. Zbog rasprostranjenosti i ponekad pretjeranih oblika, ovaj običaj je u 17. vijeku morao biti i zvanično zabranjen od strane Sinoda Ruske crkve.

Upravo zbog svih ovih vjerovanja i običaja, Vaskrs se u narodu tradicionalno dočekivao budno, u posebnoj atmosferi, kao jedan od najvažnijih i najsvečanijih dana u godini, što on svakako i jeste.

(Kurir)