Uskoro veći materinski dodaci naknade za roditelje u Srpskoj

U Republici Srpskoj biće povećane naknade za roditelje-njegovatelje, nezaposlene roditelje četvoro i više djece, kao i materinski dodaci.

Potvrđeno je ovo nakon sjednice Vlade na kojoj je razmatran rebalans budžeta za ovu godinu.

"Kada je u pitanju socijalna zaštita, ona će biti isplaćena u iznosu od 611 miliona maraka. To je povećanje od 52 miliona u odnosu na ono što smo planirali budžetom. Kod materinskog dodatka, koji je bio 405 maraka, sad će iznositi 746 maraka i do kraja godine neophodno je ovu stavku povećati za još osam miliona", rekla je ministar finansija Zora Vidović.

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Za roditelje-njegovatelje biće izdvojeno dodatnih 20 miliona.

"Uvođenjem novih prava za roditelje-njegovatelje mi smo u budžetu koji je bio planiran za ovu godinu predvidjeli 11 miliona. Ovim izmjenama do kraja godine nam je potrebno još 20 miliona. Znači, roditelji-njegovatelji koji su primali 256 maraka mjesečno, sada će primati 800 maraka mjesečno", objasnila je vidovićeva.

Biće povećane i naknade za nezaposlene roditelje četvoro i više djece.

"Ona je iznosila 750 maraka, sada će iznositi 800 maraka", rekla je Vidovićeva i dodala da će te isplate biti povećane od jula ove godine", naglasila je ministar finansija.

Ona je takođe najavila još jedno povećanje plata, a detaljnije o tome pročitajte na linku u nastavku.