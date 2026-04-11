Horoskop za 11. april: Koga danas očekuje sudbonosni susret?

11.04.2026 09:02

Foto: pexels/Jean Neves

Pogledajte šta su vam zvijezde pripremile za subotu, 11. april 2026. godine.

Saznajte kakve vas promjene očekuju na polju ljubavi, posla i zdravlja.

Ovan

Na poslu vas čeka situacija u kojoj ćete morati da reagujete u hodu. Brz refleks danas vrijedi više od savršene pripreme. U ljubavi, neočekivani kompliment može potpuno da vam popravi raspoloženje. Zdravlje: Razrdajte se nakon dužeg sjedenja.

Bik

Jedan razgovor iza zatvorenih vrata može uticati na vaš budući status. Budite smireni i konkretni. U ljubavi vam prija opuštena atmosfera bez teških tema. Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu u prvoj polovini dana.

Blizanci

Dan prepun informacija – ključ je da odvojite važno od nevažnog. Na poslu postavite jasna pitanja. U ljubavi vas može iznenaditi predlog koji mijenja rutinu. Zdravlje: Potrebne su vam kratke mentalne pauze na svježem vazduhu.

Rak

Danas ćete osjetiti potrebu da zaštitite svoj projekat ili blisku osobu. Držite se taktike „manje riječi, više rada“. U ljubavi, iskren komentar razbija napetost. Zdravlje: Povećajte unos tečnosti.

Lav

Bićete u centru važne rasprave, čak i ako to niste planirali. Vaša reakcija donosi vam novo poštovanje kolega. U ljubavi se pojavljuje potreba za malo glamura i izlaskom. Zdravlje: Savjetuje se fizička aktivnost.

Djevica

Sitnica na poslu otkriva širu sliku i daje vam priliku za predloge. U ljubavi stvari nazovite pravim imenom, ali pažljivo birajte riječi. Zdravlje: Istegnite se nakon rada u sjedećem položaju.

Vaga

Zvijezde vas stavljaju u situaciju da birate stranu, iako želite neutralnost. U ljubavi je važno da otvoreno kažete šta vam prija. Zdravlje: Moguća napetost u predjelu ramena.

Škorpija

Okolnosti možete preokrenuti u svoju korist samo ako ne reagujete impulsivno. U ljubavi je naglašena potreba za dubljom bliskošću i iskrenim razgovorom. Zdravlje: Prijaće vam mir i tišina.

Strijelac

Želite pomjeriti granice kroz učenje ili novi zadatak. Humor vam otvara više vrata nego stroga ozbiljnost. U ljubavi pričajte o zajedničkim snovima. Zdravlje: Provedite vrijeme na otvorenom.

Jarac

Preuzimate odgovornost koju drugi izbjegavaju, što će izgraditi vašu reputaciju. U ljubavi su fokusu sigurnost i zajednički planovi. Zdravlje: Regulišite ritam sna i obroka.

Vodolija

Dobijate mogućnost da isprobate drugačiji način komunikacije. Ideja koju odavno imate danas može dobiti podršku. U ljubavi budite iskreni, ali ne i odsječni. Zdravlje: Isključite se iz digitalnog svijeta.

Ribe

Događaji vas vuku u smjeru koji niste planirali, ali to donosi olakšanje. Diskretna podrška koju pružite nekome kasnije će se isplatiti. Zdravlje: Potreban vam je mirniji kraj dana, prenosi Mondo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

